清明節多區墳場人流絡繹不絕 龍蝦長腳蟹變紙紮品讓先人食好啲

昨日是清明節，不少孝子賢孫預備香燭、鮮花和紙紮祭品拜祭先人，各區墳場人流絡繹不絕，秩序大致暢順。有香燭紙紮舖表示，受港人北上影響，清明節前人流減少，但「市民點都要拜山，亦必須買祭品」，預計生意額有一成增長，回到疫情前水平。紙紮祭品中，今年食物造型的大受歡迎，一盅兩件點心外，龍蝦、東星斑，以至長腳蟹等「貴價海鮮」亦有提供。有市民指，紙紮祭品價格與往年相若，漲價也是加一兩元加幅並不明顯，並稱今年購入的紙紮祭品以食物為主，希望先人「食好啲」。

清明節早上一度天色陰暗，更有一兩陣驟雨，但無阻市民掃墓。多區墳場昨午起，掃墓人流顯著增加，其中去年落成的哥連臣角新廈靈灰安置所，附近設有扶手電梯，一度出現數百人等候，形成幾個蛇餅，市民要排隊約半小時才能乘電梯上山拜祭。 祭祀三牲祭品、香燭不能少，華人民以食為天，近年紙紮祭品除智能手機、平板、遊戲機等推陳出新外，「食物」款式之多亦令人目不暇給。在西環經營香燭紙紮生意逾40年的「俊城行」老闆杜先生表示，點心、糖水等食物類型紙紮品銷情不俗，相信「民以食為天」，市民都想先人可以「食好啲」，而店舖今年亦新設龍蝦和長腳蟹腳等「食物」應市。



杜先生又指，今年紙紥祭品沒有加價，價位由三十至數百元不等，形容「價位已企穩」；一般家庭客消費額約100至300元。他續指，雖不少人趁復活節假北上消費或外出旅遊，對生意略有影響，但港人普遍在清明前後兩周拜山，不太擔心整體生意受影響，並預期今年有一成增長，「我哋同食肆唔同，(市民)走了，嗰日(食肆)生意就真係無咗，我哋係，最多遲啲拜(山)」，點都要拜。」 位於西環的「悅城行」李小姐亦指，今年客人較去年多，預計今年生意額有兩成增長，重回疫情前水平。她又指紙紮祭品是「薄利多銷」的商品，故加價空間不大「再貴啲就無人買！」至於最受歡迎的紙紮品，李小姐亦認同是食物類型，今年更有客人想買煲仔飯孝敬先人，故擬於明年擴大「菜單」， 提供更多紙紮祭品食物款式。