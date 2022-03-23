清明節2022｜新巴388、389線停開　一文睇清柴灣特別交通安排

清明節將至，運輸署今日(23日)公布將在柴灣實施特別交通及運輸安排，並呼籲掃墓人士盡量在清明節前後分散的日子前往拜祭，並嚴格遵守社交距離限制，減低病毒傳播風險。其間，連城道及歌連臣角道在特定日子仍會封閉，惟今年清明節新巴將不會提供388和389線服務。運輸署表示，專綫小巴16X及18M號將視乎乘客需求而加強服務。
第一階段：3月24日至26日實施道路管制
在警方實施第一階段道路管制期間，車輛仍可繼續前往連城道以東的歌連臣角道，即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶。如交通擠塞，警方在有需要時會考慮實施第二階段的道路封閉安排。
第二階段：3月27日、4月15日至18日實施的道路封閉
因應警方實施第二階段道路封閉，所有車輛由上午7時至下午6時禁止進入連城道及歌連臣角道，專綫小巴16A、16M、16X及18M號、的士、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛除外。
第三階段：4月2日、3日、5日、9日及10日實施的道路封閉
因應警方實施第三階段道路封閉，所有車輛由上午七時至下午六時禁止進入連城道及歌連臣角道，專綫小巴16A、16M、16X及18M號、紅色公共小巴、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛除外。
3條特別巴士線今年停開
新巴表示由於疫情嚴峻，服務歌連臣角道的9C、388和389線今年清明節將不會提供服務，呼籲受影響乘客改乘9號線往石澳道近歌連臣角的巴士站，或選乘其他交通工具。
警方提醒市民守防疫規例
警方表示鑑於新型肺炎疫情反覆，將與其他執法部門緊密合作，並按法例第599G或599I章的既定程序和實際違規情況，採取適當的執法行動，包括以口頭解釋、勸喻或警告方式，提醒市民配合規例的要求。警方指，如有人刻意違反相關防疫規例，或拒絕聽從執法人員的指示，有可能被即時票控。市民外出時，亦須按照《預防及控制疾病規例》佩戴適當口罩。警方又稱，可能會在不予任何警告的情況下，票控或拖走違例停泊的車輛，以及在有需要時封閉部分道路。