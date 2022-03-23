清明節2022｜新巴388、389線停開　一文睇清柴灣特別交通安排

清明節將至，運輸署今日(23日)公布將在柴灣實施特別交通及運輸安排，並呼籲掃墓人士盡量在清明節前後分散的日子前往拜祭，並嚴格遵守社交距離限制，減低病毒傳播風險。其間，連城道及歌連臣角道在特定日子仍會封閉，惟今年清明節新巴將不會提供388和389線服務。運輸署表示，專綫小巴16X及18M號將視乎乘客需求而加強服務。

第一階段：3月24日至26日實施道路管制

在警方實施第一階段道路管制期間，車輛仍可繼續前往連城道以東的歌連臣角道，即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶。如交通擠塞，警方在有需要時會考慮實施第二階段的道路封閉安排。

第二階段：3月27日、4月15日至18日實施的道路封閉

因應警方實施第二階段道路封閉，所有車輛由上午7時至下午6時禁止進入連城道及歌連臣角道，專綫小巴16A、16M、16X及18M號、的士、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛除外。

第三階段：4月2日、3日、5日、9日及10日實施的道路封閉

因應警方實施第三階段道路封閉，所有車輛由上午七時至下午六時禁止進入連城道及歌連臣角道，專綫小巴16A、16M、16X及18M號、紅色公共小巴、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛除外。