清明節2022｜柴灣數百人等小巴上歌連臣角　運輸署認同意巴士停開

今日(5日)是清明節，亦是「限聚令」實施3年以來，首個收緊至兩人的清明節。不過，即使新型肺炎確診數字持續過千，仍無阻孝子賢孫繼續祭祀先人。其中，柴灣歌連臣角一帶道路今年繼續實施管制，只准4條專綫小巴線及公共小巴等，進入連城道及歌連臣角道。

由於今年新巴未有提供388線服務，的士又不能上山，港鐵柴灣站外自上午約10時起已有數百人等小巴上山。有帶著「大包細包」的掃墓人士指，以往一直是搭巴士上山，批評今年只能輪候載客量較少的小巴，令行程變得不便。有網民拍攝到現場候車人龍，有人批評「咁樣排好辛苦，行上去都冇排隊咁絕望」、「等得嚟都行到上去」。

運輸署：考慮防疫批停開歌連臣角墳場線

運輸署回覆本報查詢時，承認為配合防疫和社交距離措施，以及避免掃墓人潮過於集中前往掃墓，在與相關部門及公共交通營辦商商討後，同意今年清明節期間新巴可以不提供前往柴灣歌連臣角墳場的特別巴士服務。署方又稱，過去兩星期一直有與相關部門和交通營辦商，留意前往柴灣歌連臣角掃墓人士的情況，未有發現大量人潮。

早前新巴曾宣布今年停開往返歌連臣角的388及389線，及至日前宣布只會在清明節正日開辦389線。運輸署指，新巴有向署方申請清明節當日，提供特別巴士服務389線方便掃墓人士前往拜祭。

新巴389線加密至8分鐘一班

今日運輸署和各公共交通營辦商亦保持聯絡，並已按乘客需求，要求專綫小巴和巴士公司盡量加密班次以疏導候車乘客。其中，新巴第9及389號路線在上午繁忙時段加密班次，分別由12及30分鐘加密至約8分鐘開出一班。