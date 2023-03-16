清水灣鄉村俱樂部｜香港外展訓練學校 大阪航海學習旅程 #20IMPACT20 全女班周末起航 挑戰揚帆日本大阪之旅

多年來一直致力推廣運動普及化的清水灣鄉村俱樂部，透過「清水灣．走入社群計劃」，與不同本地慈善機構合辦多元化運動體驗，今年「清水灣」夥拍香港外展訓練學校，冠名贊助「香港外展」舉辦「清水灣鄉村俱樂部｜香港外展訓練學校 大阪航海學習旅程 #20IMPACT20」，選出20名來自不同背景的參加者，其中10位女性參加者將率先於本周日(3月19日)，連同5位同行的女性船員，一同乘坐全港最大的訓練帆船「香港外展精神號 Spirt of Outward Bound Hong Kong」，揚帆至日本大阪，再由另外10位參加者於大阪接力航行返港。

今年「清水灣鄉村俱樂部｜香港外展訓練學校 大阪航海學習旅程 #20IMPACT20」共接獲約60人報名，大會根據各報名人士對香港弱勢社群所影響的能力和熱情，最終選出20位來自不同背景，年齡介乎22至64歲，並包括少數族裔及殘疾人士等的參加者，他們將分為兩隊合力完成整個航程，由香港來回大阪的航程共有2,900海里，預計總航行時間約為兩個月。參加者們在早前完成為期7天的訓練，首批10位全女將更將於3月19日出揚帆前赴大阪，在航程中各參加者需學習分工協作，互相幫助同心合力解困難，並從中增加對自我和其他隊員的認知和了解。完成航程後，他們更可運用所學的知識和經驗，服務和回饋弱勢，為香港帶來正面影響。