清潔公司疑合謀定價被查後試圖刪除電腦資料　為首宗違反競委會權力遭刑事檢控案

競委會公布，早前調查一宗清潔服務公司懷疑合謀定價的案件時，持法庭手令搜查涉案公司的辦公室，期間有人試圖從多部電腦中刪除一些與調查相關的檔案及資料。競委會及後將個案轉交警方作刑事調查。今次亦是該會首次就有人因不遵從競委會調查權力，而被刑事檢控的案件。

事發於2016年5月至2018年8月期間，香港工商清潔服務有限公司、民順清潔有限公司，以及有關公司的董事陳明珠、鄭業釗及鄭學權，就提交予房委會的17份標書交換商業敏感資料，有關招標涉及房委會管理的公共屋邨及其他大廈的清潔服務。競委會當時指，有合理因由相信有關行為構成合謀定價。

其後競委會調查人員於香港工商的辦公室執行法庭的搜查令期間，有人試圖刪除相關電子證據，競委會亦將該妨礙調查的行為交予警方作刑事調查。

案件周四（8月29日）於西九龍裁判法院提堂，涉案人士被控一項「銷毀及處置文件」罪，違反 《競爭條例》第 53(1)(a)條，即任何人被競委會以其調查權力要求交出某份文件的情況下，銷毀、揑改或隱藏該文件，違者一經定罪最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。

競委會：任何人士都不應妨礙該會執行調查權力

競委會指，《條例》賦予該會調查權力，包括要求被調查各方交出文件或資料、出席競委會聆 訊以提供相關資料，及憑法庭手令進入並搜查相關處所。這宗案件是首次有人因不遵從競委會的調查權力而遭刑事檢控。 該會重申，任何人士都不應該妨礙競委會執行其調查權力。不論面對任何挑戰，競委會都會繼續堅定不移地履行其職責，追查各種可能違反《條例》的行為，並在發現有違反的情況下，採取適當的跟進行動。