清潔工飛墮𨋢槽亡 業界：按理無可能取得鎖匙打開逃生門

而升降機逃生門一般會設至在非服務樓層，以一幢40層高的公屋大廈為例，如一部升降機可通往G至20樓，每層停，則不須設逃生門，如升降機由G樓直達21樓至40樓各層，則21樓以下每隔11米或每三層就要設一個逃生門。

應了解清潔工為何能打開逃生門

黎家駒續指，升降機逃生門要貼有中英文警告標示，並設獨立的逃生門鎖匙鎖上，一般由大廈管理處保管，清潔工按理無可能取得鎖匙打開逃生門。而且任何一道升降機逃生門被打開，整部升降機都會即時停止運作。他認為事件實屬悲劇，相信意外應與升降機機件無關，應了解清潔工為何取得逃生門鎖匙或為何能打開逃生門。

據知，死者負責清潔風櫃房及其他設備房間，但工友卻發現風櫃房的逃生門打開，懷疑死者跌進𨋢槽內。機電署表示死者從升降機救生門墮至井道底坑，事故與升降機機件和運作無關。