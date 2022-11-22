減潮汐影響工人安全施工時間 新南丫島北角碼頭採用預製件設計

不少偏遠地方的公共碼頭設計簡陋，遊客等船期間要歷盡日曬雨淋，連歇息地點也沒有；政府為提升其結構安全及讓用家有舒適體驗，於2017年推出「改善碼頭計劃」。首個完成項目南丫島北角碼頭早前啟用，不單有瓦遮頭，亦提供寬敞的候船位置和兩個更長的靠泊位，以及設無障礙的斜道、Wi-Fi、飲水機和USB充電位等與時並進的便利設施，新碼頭更採用廣泛應用混凝土預製件的新設計，減少工人工作受潮汐帶來影響及潛在風險。

土木工程拓展署改善碼頭工程組昨透露，按以往建造碼頭的方法，就近水的構件，工人到現場才澆灌混凝土，工序要在合適潮汐、即水位較低時才能進行，無疑會延長施工時間，亦為工人帶來安全風險。因此新碼頭工程更廣泛應用混凝土預製件，將預製件運到現場組裝，即使水位較高時仍可施工，但卻加大保障工人安全和確保工程質量，為香港首個採用此新方法的碼頭。