減肥產品含禁用藥物 衞生署籲市民勿服用

​衞生署今日(6日)呼籲市民，切勿購買或服用一款標示為「Z FIT 純中藥減脂丸」的減肥產品，因為該款產品被發現含有未標示受管制及已禁用藥物成分；相關成分會增加心血管疾病的風險、感覺口渴、暈眩、頭痛，以及心跳快或不正常。署方發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。衞生署仍繼續調查。

衞生署早前透過社交媒體平台獲得上述產品樣本作化驗。檢驗結果顯示，產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」及「呋塞米」。其中「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。「呋塞米」是一種用於治療高血壓、心臟衰竭及水腫的利尿劑，常見的副作用包括感覺口渴、暈眩、頭痛，以及心跳快或不正常。