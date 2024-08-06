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2024-08-06 22:45:13

減肥產品含禁用藥物 衞生署籲市民勿服用

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減肥產品含禁用藥物 衞生署籲市民勿服用

減肥產品含禁用藥物 衞生署籲市民勿服用 (政府新聞處圖片)

​衞生署今日(6日)呼籲市民，切勿購買或服用一款標示為「Z FIT 純中藥減脂丸」的減肥產品，因為該款產品被發現含有未標示受管制及已禁用藥物成分；相關成分會增加心血管疾病的風險、感覺口渴、暈眩、頭痛，以及心跳快或不正常。署方發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。衞生署仍繼續調查。

衞生署早前透過社交媒體平台獲得上述產品樣本作化驗。檢驗結果顯示，產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」及「呋塞米」。其中「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。「呋塞米」是一種用於治療高血壓、心臟衰竭及水腫的利尿劑，常見的副作用包括感覺口渴、暈眩、頭痛，以及心跳快或不正常。

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籲市民切勿購買

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804至1806室衞生署藥物辦公室銷毀。

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