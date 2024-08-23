渝深港固定班列成功首發　首批貨物今抵達香港國際貨櫃碼頭

「渝深港固定班列」本周二於新建的重慶團結村鐵路站成功首發，首批貨物經由深圳鹽田港區，中轉至香港葵青港區，首批貨物今午抵達香港國際貨櫃碼頭，隨即換裝上國際班輪前往世界各地。

隨著「渝深港固定班列」開通，重慶外貿企業可利用穩定的發車時間，將重慶至鹽田的運輸時間從5天縮短至2天。鹽田港區每天有6班駁船開往香港葵青港區，實現了成渝貨物3天內抵達香港的目標。