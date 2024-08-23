渝深港固定班列成功首發　首批貨物今抵達香港國際貨櫃碼頭

「渝深港固定班列」本周二於新建的重慶團結村鐵路站成功首發，首批貨物經由深圳鹽田港區，中轉至香港葵青港區，首批貨物今午抵達香港國際貨櫃碼頭，隨即換裝上國際班輪前往世界各地。
隨著「渝深港固定班列」開通，重慶外貿企業可利用穩定的發車時間，將重慶至鹽田的運輸時間從5天縮短至2天。鹽田港區每天有6班駁船開往香港葵青港區，實現了成渝貨物3天內抵達香港的目標。
和記港口集團表示「渝深港固定班列」的順利開通，標誌著渝深港3地的深度合作及資源共享，除了為重慶外貿企業提供更穩定、高效的綠色低碳出海通道，更為香港帶來額外貨運量，創造互惠共贏的新格局。至於香港葵青港區以亞洲、南美洲市場為主，航線數量為華南之首。深圳鹽田港區高度聚焦歐美，航線貨量佔總量約80%，更擁有深圳唯一直接開進港區的鐵路，可以為重慶企業，特別是在電子資訊產業和汽車製造業方面，優化進出口貨物的運輸路線，提高物流效率和國際競爭力。
特區政府運輸及物流局首席助理秘書長陳可舒表示，「渝深港固定班列」新模式將擴大香港和鹽田港的貨物輻射範圍，增加2個港口的貨運量，並有助重慶發展成為區內的「海鐵聯運」物流樞紐，再經「渝深港固定班列」揚帆出海，讓粵港澳大灣區更好地服務全國。
香港國際貨櫃碼頭董事總經理周彥邦表示，葵青港區與鹽田港區過去近31年合作緊密，往來2港區的駁船服務穩定可靠，為是次「渝深港固定班列」成功開通，創造了堅實的基礎，同時亦充分發揮兩地港區的外貿航線互補優勢，建立高效銜接的物流體系，達至重慶等內陸地區、深圳和香港的3地互惠共贏。
未來會合作推出「葵鹽通」和「渝深港快線」
未來香港國際貨櫃碼頭將繼續與各方合力創造及推出「葵鹽通」和「渝深港快線」等創新的多地合作模式，鞏固提升香港國際航運中心地位和國際貿易中心地位，並合力提升大灣區整體國際競爭力，協助實現國家「雙碳」目標和外貿高質量發展。