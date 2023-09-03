渠務署泵房上建公園 甯漢豪：項目體現一地多用 提供意想不到休憩空間

發展局局長甯漢豪今日(3日)發網誌指，渠務署在觀塘翠屏河附近的多項工程多走一步，不但提前完成翠屏海濱，把觀塘和茶果嶺串連成長約1.7公里的海濱，更配合觀塘污水泵房上蓋的項目，提早完成部分茶果嶺海濱，落成開放茶果嶺海濱公園，為九龍東以至全港市民提供多一個優質的海濱公共休憩空間。

泵房公園五個遊戲區以自然元素為主題

渠務署在泵房上蓋建造的泵房公園連同毗鄰的海濱空間組成佔地約1.8公頃的茶果嶺海濱公園，設有涼亭、園景區、草坪、兒童遊樂設施和健體設施等，滿足市民對公共空間的需要，重塑社區活力。泵房公園的設計概念是「好玩自然」，五個遊戲區以自然元素如天、地、陽光、水等為主題，遊樂設施逾60組，其中最受孩童歡迎的當屬親水花園。

渠務署工程師（淨化海港計劃）梅志健指出，街頭訪問收集得來的意見顯示，居民最希望公園有玩水區，親水花園因此出現。另外，工程團隊曾分析觀塘區內274個遊樂空間，發現區內較缺乏適合零至兩歲幼兒玩耍的場地，供兒童盡情彈跳的遊樂設施也不足，於是在公園內加入相應設計。

渠務署高級工程師（淨化海港計劃）蔡敏儀透露，工程團隊原本只打算將泵房上蓋美化成綠化天台，惟署方在推展項目前諮詢不同團體，發現他們不約而同希望擁有更多公共空間，工程團隊因而興起打造公園讓普羅大眾享用的念頭。