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2024-05-23 15:34:45

渠務署超前部署應對雨季　署長莫永昌：冀港成「韌性防洪」城市

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渠務署舉行雨季防洪工作簡報會。(林靄怡攝)

渠務署舉行雨季防洪工作簡報會。(林靄怡攝)

本港雨季和颱風季節將至，甚或再出現極端天氣情況。渠務署署長莫永昌預計本港下月起進入風季，為此已落實多項超前部署，包括巡查220個容易水浸的地方，以及緊急應變隊由144隊增至160隊。他指署方會深化應用多項創新科技，期望將香港打造成應對極端天氣的「韌性防洪」城市。

渠務署舉行雨季防洪工作簡報會。(林靄怡攝) 渠務署舉行雨季防洪工作簡報會。(林靄怡攝) 渠務署署長莫永昌。(林靄怡攝) 渠務署助理署長/設計拓展蔡榮興。(林靄怡攝) 渠務署助理署長/操作維修劉勝昌。(林靄怡攝)

120多項小型改善工程大多完成

莫永昌指，全球沒有一個地方能完全杜絕水浸，署方已汲取去年特大降雨經驗，過去數月進行大量加強防洪及排洪能力的工作，在全港開展120多項小型改善工程，當中大部分已於首季完成，針對嚴重水浸地方，包括柴灣道迴旋處一帶，改善現有進水口、加建路邊集水溝及排水泵房等；同時黃大仙亦改善了沙田坳道上游雨水進水口、黃大仙站部分出口排水沙井、在龍翔道加建排水管等

元朗尖沙咀擬年內試行AI　實時分析街道影像辨識水浸

他續指，署方在過去兩次紅雨期間沒有接獲任何水浸報告，計劃今年會繼續深化應用多項創新科技，包括今年初在黃大仙及柴灣區內曾發生嚴重水浸的位置，選定逾30個雨水沙井安裝智能感測設備，亦會24小時實時監察雨水渠的水位狀況；同時當局亦計劃今年內於元朗及尖沙咀試行以人工智能系統，實時分析街道影像，辨識街道水浸情況，及早派遣應變隊伍處理。

莫永昌指，現時11項大型雨水排放系統改善工程正在進行，包括興建雨水渠和地下蓄洪池，預計在今年至2030年期間分批完成，署方目標是想將香港打造成應對極端天氣的「韌性防洪」城市，做好準備、預警、應急及復原等。

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渠務署預計本港下月起進入風季，為此已落實多項超前部署。(林靄怡攝) 渠務署預計本港下月起進入風季，為此已落實多項超前部署。(林靄怡攝) 渠務署預計本港下月起進入風季，為此已落實多項超前部署。(林靄怡攝) 渠務署預計本港下月起進入風季，為此已落實多項超前部署。(林靄怡攝) 渠務署預計本港下月起進入風季，為此已落實多項超前部署。(林靄怡攝) 渠務署預計本港下月起進入風季，為此已落實多項超前部署。(林靄怡攝) 渠務署預計本港下月起進入風季，為此已落實多項超前部署。(林靄怡攝) 渠務署預計本港下月起進入風季，為此已落實多項超前部署。(林靄怡攝)
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