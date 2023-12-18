渠務署長：將檢視200年一遇「排水幹渠系統」是否合用　並檢討水浸黑點機制等

本港在今年9月遇上世紀暴雨，令多區水浸。本月新上任的渠務署署長莫永昌接受報章專訪表示，會總結當時出現的嚴重水浸情況，在正進行的「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，加入研究氣候變化及極端天氣引致的風險因素，並重新檢視現時抵禦200年一遇暴雨的「排水幹渠系統」標準是否仍合用、水浸黑點機制及蓄洪池容量等，將於明年底完成研究。

目前市區「排水幹渠系統」標準為抵禦200年一遇的暴雨，而市區「排水支渠系統」及「主要鄉郊集水區防洪渠」標準則為應付50年一遇暴雨。莫永昌稱因應9月暴雨，將在研究中重新審視有關標準，並參考國內外的設計及專家經驗，以決定日後方向。