渠務署長：將檢視200年一遇「排水幹渠系統」是否合用　並檢討水浸黑點機制等

本港在今年9月遇上世紀暴雨，令多區水浸。本月新上任的渠務署署長莫永昌接受報章專訪表示，會總結當時出現的嚴重水浸情況，在正進行的「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，加入研究氣候變化及極端天氣引致的風險因素，並重新檢視現時抵禦200年一遇暴雨的「排水幹渠系統」標準是否仍合用、水浸黑點機制及蓄洪池容量等，將於明年底完成研究。
目前市區「排水幹渠系統」標準為抵禦200年一遇的暴雨，而市區「排水支渠系統」及「主要鄉郊集水區防洪渠」標準則為應付50年一遇暴雨。莫永昌稱因應9月暴雨，將在研究中重新審視有關標準，並參考國內外的設計及專家經驗，以決定日後方向。
至於水浸黑點方面，本港現僅有4個黑點，包括南區薄扶林村、油尖旺漆咸道南、大埔林村谷盆地及元朗新田石湖圍，但與暴雨發生水浸的地點不符。識別黑點的方法早於1994年建立，莫永昌說會將水浸黑點機制納入研究。他補充，亦會再審視剛於去年8月更新的《雨水排放系統手冊》，為設計和規劃基礎雨水排放設施提供最新數據及指引。
正規劃雨水排放系統改善工程
另一方面，雨水排放系統改善工程亦進行中，莫永昌說當局規劃23個項目，並已檢視及調整雨水排放系統改善工程的優次，預計明年就當中7個雨水排放系統改善工程設施到立法會申請撥款，正作詳細設計，同時參考9月暴雨經驗，已為蓄洪池預留額外的設計容量，以特別應對500年一遇的雨量。他稱按過往經驗，需約3至5年建設蓄洪池，雨水渠工程則較快，但仍需視乎所在街道，若過程順利，項目有望於2027年起分階段建成。
問及若本港不幸於短期內再度面臨極端天氣，將如何應對，莫永昌稱暴雨期間接獲12宗嚴重水浸報告，包括黃大仙及柴灣一帶，當局已於本月在兩區展開短期工程，包括檢視集水井的阻塞情況，及在柴灣翡翠道加渠等，期望在下個雨季前期來臨或之前完成項目。