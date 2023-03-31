渠務署：雨季水浸黑點剩4個 活化翠屏河引入河畔城市概念

雨季即將來臨，渠務署表示，全港仍有4個水浸黑點有待處理，其中兩個正施工，餘下兩個正在設計和規劃階段，但已有措施減少水浸風險。另外，署方正在觀塘展開翠屏河活化工程，將沿河畔建6條跨河通道，駁通河道兩岸，亦會引入更多綠化及生態保育元素，發展「河畔城市」。整個活化工程料明年第三季完工，署方希望今年暑假前能率先開放其中一條跨河通道，方便市民前往茶果嶺海濱。 攝影：李睿哲

不少市民都擔心雨季帶來水浸，渠務署長彭雅妮引述天文台數據指，今年的降雨量料為2,000至2,600毫米，與去年相若，署方已為雨季作好準備，包括透過轄下的緊急事故中心，實時監察主要河流和水道水位，以便迅速處理緊急事故和水浸，亦會調配人手巡查全港約200個容易受垃圾或枯葉阻塞的地點，如發現淤塞會立刻清理。

引入機械人清淤泥

渠務署又指，1995年至今一共消除了127個水浸黑點，餘下4個有待處理，其中兩個正在施工，包括南區薄扶林村的工程預計明年中完成，而尖沙咀漆咸道南的工程則預計在2027年完成。餘下兩個水浸黑點為大埔林村谷盆地和元朗新田石湖圍，署方說正在規劃階段。

為了保持河道暢通，當局今年初引入遙控清淤機械人「深水清2.0」，協助清理河道淤泥，渠務署高級工程師羅筆麟稱，可避免工作人員進入密閉和淹浸的箱形雨水渠，減低危險，亦毋須限於只在旱季做清淤工作，提高工程效率，目前有6部同類機器運作。

