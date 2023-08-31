渣打香港馬拉松2024 名額7.4萬回復疫情前

香港體壇盛事浪接浪，渣打香港馬拉松2024將於明年1月21日舉行，參賽名額回復至疫情前的7.4萬個，今日(31日)起於網上分階段接受報名，今日至下周四率先接受「達標跑手」及「預留名額報名」人士報名，而公眾人士報名則在下月21日起接受申請。另外，亞洲馬拉松錦標賽亦會同場舉行，是該項比賽第5度選址本港舉行，亦是新冠疫情後復辦的首屆賽事。今屆續設「萬金先生小姐」，全馬賽事男子Sub3及女子Sub330的跑手將獲獎金1萬港元。
渣馬2024一如以往設全馬、半馬、十公里、十公里輪椅賽及輪椅賽體驗組5個項目；其中全馬及半馬同於尖沙咀彌敦道出發、十公里以東區走廊作起點。十公里輪椅賽及輪椅賽則灣仔運動場作起點，所有比賽均以維園作為終點，大會表示會照舊讓選手在比賽當天現場寄存隨身行囊。今屆參賽人數回復至疫情前水平的74,000人，中國香港田徑總會主席關祺指，反映香港已全面復常。他又提到，原定比賽在11月舉行，但相信1月天氣會更舒適穩定，與政府協商後定於1月舉行。
香港田徑總會行政總監伍于豪表示，跟政府相關部門討論後，今屆賽事原則上重新容許跑手在比賽當日早上，於起點寄存行李，但指因應保安要求，相信會有一定的安全檢查，會再跟政府商討安排，落實後再公布細節。對於今年2月有無報名的跑手，擅自在第25屆渣打馬拉松「參賽」，關祺指，希望今屆維持良好秩序，並會一如以往，賽道內只容許已報名運動員、工作人員進入，保障所有人安全。
今年渣馬亦會同場舉行亞洲馬拉松錦標賽，有來自內地、日本等44個亞洲地區及國家的精英跑手與香港健兒同場競技。大會今年續設馬拉松特別獎勵計劃「萬金先生/小姐」，參加馬拉松挑戰組的香港永久居民，男子在3小時內完成，女子在3小時30分鐘完成便可獲1萬元特別獎金。渣打銀行區行政總裁(香港、台灣及澳門)禤惠儀表示，相關安排盼鼓勵本地跑手與國際跑手一較高下。