渣打馬拉松｜名額2.5萬個周五起接受報名　「Sub3」獎金加碼高達1萬

早前一度打算取消的渣打香港馬拉松將於2023年2月12日(星期日)舉行，大會今日(1日)表示，名額2.5萬個，公眾抽籤報名將於本月15日(星期二)上午10時開始，跑手組別就在本周五(4日)起在網上分階段接受報名，大會指今屆「馬拉松特別獎勵計劃」獎金加碼，以10倍特別獎金鼓勵本地跑手刷新個人最佳成績，所有於3小時(sub3)及3小時30分(sub 3:30)內完成馬拉松的香港永久性居民男女挑戰組跑手，每人均可獲得相等於上屆10倍的獎金，即1萬港元，成為「超級千金先生小姐」。

今屆賽事同樣分為「全馬、半馬和10公里」3個組別，「全馬」及「半馬」繼續由尖沙咀彌敦道起步，10公里賽的起點就設在東區走廊。所有組别均以維園作為終點。隨著香港的入境人士檢疫安排放寬，大會亦會邀請海外精英跑手參賽。

須符「疫苗通行證」規定 賽前要核檢快測

在防疫安排方面，參賽者須用「安心出行」及遵守「疫苗通行證」規定，領取跑手包前提交健康申報表、賽前48小時內親身領取跑手包及在領取地點進行核酸檢測，而比賽當日到場前須自行快測，到場時向工作人員展示陰性結果相片，方可進入比賽場地，若核酸或快測呈陽性，則不可參加比賽。

田總表示，會繼續就參賽名額，與政府積極商討。