渣打馬拉松｜周日舉行全港多處封路　大會籲勿著「政治性」字眼服飾

第25屆渣打香港馬拉松將於周日(12日)舉行，大會今日(6日)舉行傳媒簡報會，交代馬拉松舉辦當日的交通安排及其他事項等。警方指，全港多處會分階段實施臨時封路安排。另外，大會指今年一如過去幾年不希望跑手身穿帶有「政治性」字眼的服飾，否則或會被取消出賽資格，嚴重的甚至禁止再參與由田總舉辦的賽事。

今屆渣馬賽事，全馬及半馬均以尖沙咀彌敦道九龍公園外為起點，10公里及輪椅賽事就在港島東區走廊起步，惟所有賽事終點設於維多利亞公園。警方會在星期六(11日)晚11時半起，分階段封閉西九龍公路、青朗公路、青馬大橋、彌敦道、會展及維園一帶、東區走廊等，在開跑後周日9時45分逐步解封，直至周日下午1時15分。

影響逾230巴士線及 40 專線小巴線

運輸署預料，約230條巴士路線及40條專線小巴路線將暫停服務或改道，當日8條地鐵路線亦會提早開出，另有28條特別巴士路線方便參賽者前往起點。警方提醒，全港多處包括油尖旺、港島北區等交通將較平時繁忙及擠塞，駕駛人士應避免前往受影響地區，及乘搭公共交通工具。

至於會否禁止展示「政治標語」，香港田徑總會行政總監伍于豪表示，不希望「政治標語」加入到健康正面的體育活動，大會將按規則執行，如果有跑手帶有「政治性」字眼的服飾，大會或未能讓他參賽，嚴重的甚至禁止再參與由田總舉辦的賽事。