渣打馬拉松｜料下屆賽事11月19日舉行　田總：擅闖賽道者擬禁參賽及報案

料 參賽名額再增加

伍于豪指，昨日整體氣氛熱鬧，出席率創新高是出乎意料，預計下一屆香港馬拉松在今年11月19日舉行，會和當局商討落實賽事日期和規模，相信屆時參賽的名額會再增加，希望有更多非本地跑手參與。他又指，昨日濕度高，對跑手表現和身體狀況均有影響，已經在賽前提醒跑手，大部分人都能完成賽事，認為35人不適送院是個平均的數字。

對於昨日有未報名的市民擅闖賽道，並在網上直播，更在完成賽事後獲發獎牌，伍于豪稱，賽會已譴責有關行為，目前仍需時調查事件，暫時可做的是以後不再接納此人參賽，賽會亦正諮詢法律顧問，檢視是否涉及非法行為，並會考慮向警方備案。然而，他說大型馬拉松的精粹之一，就是參賽者與旁觀的市民互動，享受跑步樂趣，所以不少賽道都是公開的，「我哋都唔想閉門，因為一啲人違規就影響到其他人嘅機會，唔想冷冰冰咁樣處理」。

昨日有懷疑未報名的市民擅闖賽道比賽，並在網上直播，從影片中可見，該人是網紅劉馬車。