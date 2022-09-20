渣打馬拉松｜田總：積極計劃明年2月12日舉行　體育專員：參賽人數暫定2.5萬 (更新)

【16:58更新】香港田徑總會表示，正積極計劃於明年2月12日舉行第25屆渣打香港馬拉松。體育專員楊德強下午見傳媒指，非常歡迎這個消息，會與田總緊密合作，辦好馬拉松，令跑手留下好的經驗。他說每一屆渣馬，田總是主辦機構，以往的時間和安排等均由田總提出，之後由政府配合，上周五田總已有查詢舉辦檔期，只是當日時間較為緊迫，故在宣布取消11月檔期後，未有交代下次的檔期安排，在這幾日田總聽到許多市民，尤其是想參與市民的意見，經考慮後，快速作決定在2月12日舉辦馬拉松。

防疫安排須再商討

在參賽人數方面，楊德強表示，近日主要希望商討有關檔期，人數暫時維持2.5萬人的建議；至於起步時的防疫安排，楊德強指會進一步商討，目前未有具體措施。

對於有國際賽事不在香港舉行，楊德強指感到可惜，惟認為在疫情過去後，香港依然是具吸引力的地方，可以舉辦許多大型體育活動。被問到有議員要求制定大型賽事的舉辦方向，楊德強回應，每項賽事的性質和模規不同，當局會按照疫情情況及活動的性質，制定防疫和檢疫措施。

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【12:25更新】香港田徑總會表示，過去多日來與相關部門溝通，獲得政府全力支持，積極計劃於2023年2月12日舉行第25屆渣打香港馬拉松。

田總強調，公眾健康及安全一直是大會的首要考慮，大會將嚴格遵守和執行各項防疫指引及措施，並繼續與相關部門保持緊密溝通及就疫情的最新發展作出相應準備，讓公眾、跑手及工作人員得以在健康和安全的情況下參加這項體育盛事。大會又感謝各界對渣打香港馬拉松的支持，將盡快公布賽事的相關安排。

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【11:35更新】消息指，原定11月20日舉行、田總一度宣告取消的渣打香港馬拉松，可能會於2月12日恢復舉辦賽事，但參加者人數、出發形式等具體安排仍然未明。



體育專員楊德強昨表示，田總在取消賽事前，曾提出改期於明年2月舉行，當局查詢後亦確認維園於2月有檔期。而特首李家超今早在出席行政會議前會見傳媒，表示他希望體育專員與馬拉松主辧方探討新的舉辦日期，並對主辧方單方面宣布押後賽事感到失望。