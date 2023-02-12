渣打馬拉松｜肯尼亞跑手基卓巴奪全馬冠軍　紀嘉文成最快本地跑手

香港馬拉松今日(12日)舉行，長達42公里的全馬賽事，由肯尼亞跑手基卓巴(Philimon Kiptoo Kipchumba)以2小時10分47秒率先完成，贏得全馬冠軍。基卓巴指，今日濕度高對每名跑手難度都一樣，又形容本港賽道較其他地方獨特。
紀嘉文盼為中風入院父親打氣
本地跑手方面，香港全馬紀錄保持者紀嘉文以2小時24分46秒排第八的成績，成為最快的本地全馬跑手。他對於能成為港人冠軍感到無憾，認為今日天氣下跑步並不算辛苦，並希望藉此為中風入院的父親打氣。
女子跑手方面，埃塞俄比亞跑手占美馬(Fantu Eticha Jimma)以2小時27分51秒完成賽事奪得總冠軍，而本地跑手則由上屆亞軍黃卓寧，以2小時50分03秒成績奪冠。
渣打馬拉松跑手陸續返抵終點
至於10公里精英組，男女子首名分別由黃子圖和蔡欣妍奪得。連續兩屆封王、以32分09秒成績衛冕的黃子圖坦言，不太滿意今次的時間，但由於他上周剛病愈，因此未有太注重時間方面，「今次目標其實係攞到第一就可以。」
2018和2019年封后、上屆不敵羅映潮的蔡欣妍，今屆以37分21秒成績重奪冠軍。她對於奪冠感到開心，「始終攞到第一名係唔簡單」，又稱新型肺炎疫情下，雖然沒有太多比賽，但很多女跑手都很努力練習，相信香港女子成功會愈來愈好。
半馬方面，男子組由上屆全馬冠軍黃啟樂以1小時9分50秒首名衝線，女子組則由黃啟樂女友羅映潮，以1小時20分23秒奪冠。兩人表示，今晚已預約酒店食晚餐「當稍為輕鬆下」，亦同時慶祝後日(14日)情人節。