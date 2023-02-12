渣打馬拉松｜肯尼亞跑手基卓巴奪全馬冠軍　紀嘉文成最快本地跑手

香港馬拉松今日(12日)舉行，長達42公里的全馬賽事，由肯尼亞跑手基卓巴(Philimon Kiptoo Kipchumba)以2小時10分47秒率先完成，贏得全馬冠軍。基卓巴指，今日濕度高對每名跑手難度都一樣，又形容本港賽道較其他地方獨特。

紀嘉文盼為中風入院父親打氣

本地跑手方面，香港全馬紀錄保持者紀嘉文以2小時24分46秒排第八的成績，成為最快的本地全馬跑手。他對於能成為港人冠軍感到無憾，認為今日天氣下跑步並不算辛苦，並希望藉此為中風入院的父親打氣。

女子跑手方面，埃塞俄比亞跑手占美馬(Fantu Eticha Jimma)以2小時27分51秒完成賽事奪得總冠軍，而本地跑手則由上屆亞軍黃卓寧，以2小時50分03秒成績奪冠。

渣打馬拉松跑手陸續返抵終點