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2024-01-21 16:47:47

渣打馬拉松2024｜各賽事清晨陸續開跑　一人賽後港鐵站月台暈倒不治　最少842人受傷

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李家超清晨主持全馬挑戰組起步禮。(蘇文傑攝)

李家超清晨主持全馬挑戰組起步禮。(蘇文傑攝)

渣打香港馬拉松今日(21日)清晨起舉行，約有7.4萬名跑手參加，規模回復新型肺炎疫情前。一名30歲男跑手參與賽事後，中午12時許在港鐵天后站月台暈倒昏迷，送律敦治醫院搶救後延至下午1時許不治。醫管局表示，截至下午4時，香港馬拉松共有39名傷者送往公立醫院急症室治理，其中1名男傷者送往律敦治醫院急症室搶救後不幸離世。醫管局續指，其餘1男情況危殆、4男1女情況嚴重及8男7女情況穩定，有11男5女經治理後已出院，另外有1人情況待定。

另外，主辦賽事的中國香港田徑總會表示，截至中午共有842名跑手受傷，包括扭傷、擦傷和抽筋等，有21人需要送院，其中一人心跳一度停頓，情況較嚴重。

▼香港馬拉松跑手在尖沙咀起步▼

李家超(前排中)清晨主持全馬挑戰組起步禮。(蘇文傑攝) 全馬挑戰組清晨在尖沙咀起步。(蘇文傑攝) 李家超(前排右)與全馬挑戰組跑手打招呼。(蘇文傑攝) 全馬挑戰組清晨在尖沙咀起步。(蘇文傑攝) 李家超清晨主持全馬挑戰組起步禮。(蘇文傑攝)

李家超主持全馬挑戰賽起步禮

全馬和半馬組別的起步點，位於尖沙咀彌敦道美麗華廣場外，特首李家超到場主持全馬挑戰賽起步禮，他之後在社交網站表示，很高興看到今年香港盛事連連，港府會繼續推動、推廣在港舉行國際大型盛事，鞏固國際城市地位。

香港天文台早上6時錄得氣溫17度、相對濕度67%，部分地區低見15度，不少選手凌晨一早已到達尖沙咀起點附近熱身。半馬跑手吳先生表示，今日天氣適合跑馬拉松，甚至跑起上來「有啲熱」，又稱西區海底隧道一段較想像中困難，因為要先落斜後立即上斜，加上隧道內非常焗促，幸之前有參與跑步班作特別訓練，因此問題不大。

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▼10公里賽事跑手有不同打扮▼

馬拉松10公里賽事，有跑手穿着特別服飾或打扮成不同造型參賽。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事，有跑手穿着特別服飾或打扮成不同造型參賽。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事，有跑手穿着特別服飾或打扮成不同造型參賽。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事，有跑手穿着特別服飾或打扮成不同造型參賽。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事，有跑手穿着特別服飾或打扮成不同造型參賽。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事，有跑手起步前合照「打卡」留念。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事在東區走廊舉行。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事在東區走廊舉行。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事在東區走廊舉行。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事，有跑手穿着特別服飾或打扮成不同造型參賽。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事在東區走廊舉行。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事，有跑手穿着特別服飾或打扮成不同造型參賽。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事，有跑手穿着特別服飾或打扮成不同造型參賽。(蘇文傑攝) 馬拉松10公里賽事在東區走廊舉行。(蘇文傑攝)
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