渣打馬拉松2024｜恢復跑手即日寄存行李　改用透明袋方便安檢

渣打香港馬拉松新一屆賽事周日(21日)舉行，大會預計約有7.4萬人參加，賽事今年恢復讓跑手在賽事當日早上寄存行李，同時改用透明膠袋盛載要寄存的物品，跑手可在當日早上到尖沙咀香港文化中心外或銅鑼灣維多利亞公園的行李區進行安檢。另外，港九多處周六(20日)晚上11時半開始會陸續封路，港鐵8條路綫當日將提早頭班車接載跑手，巴士公司亦會增設28條特別路線。 建議寄存行李者早80分鐘到 中國香港田徑總會行政總監伍于豪表示，今年賽事恢復容許跑手在當日早上寄存行李，而盛載物品的袋會改用透明設計，方便保安簡單檢查，完成後大會將在行李袋繫上保安標籤索帶。全馬和半馬賽事的寄存行李站位於香港文化中心近鐘樓位置，10公里賽事的則在維園草坪，他指大會已就行李安檢新安排多次開會，確保有足夠人手處理、賽事能準時開始，又建議需要寄存行李的跑手要在賽事開始前80分鐘到達行李寄存站，毋須寄存的則建議提早60分鐘到比賽區域。

籲無報名人士可沿途為跑手打氣 去年賽事網絡紅人「劉馬車」在未有報名的情況下，成功進入賽道、到終點衝線和領取完成賽事的獎牌。伍于豪指，已經與沿途負責保安的單位商討如何改善或避免類似情況發生，不希望發生不愉快事件或影響跑手，呼籲沒有報名的人士可在沿途支持其他跑手。他續稱，服裝方面安排與去年不變，不希望有人宣示口號或政治理念，強調選手不可違法，「希望大家尊重呢個係體育賽事、開心活動。」 賽道方面，今年42公里全馬和21公里半馬賽事，繼續由尖沙咀出發，經旺角亞皆老街、西九龍走廊、西區海底隧道、龍和道和銅鑼灣軒尼詩道等前往維多利亞公園終點，全馬路線另途經昂船洲大橋、汀九橋和長青隧道等。10公里賽事路線就維持在東區走廊近炮台山起步，沿東廊至西灣河折返，而同樣在灣仔運動場起步的10公里輪椅賽和輪椅賽體驗組，今年則有新路線。