渣打馬拉松2025︱奪牌3內地跑手遭DQ　參賽議員：倡人臉辨識核實身份

男子10公里賽，內地跑手徐國歌(左)因「號碼布不符」被取消資格；一同衝線的另一內地跑手劉艾岩(右)奪冠。

周日的香港馬拉松，有3名得獎內地跑手因號碼布不屬於本人，被取消資格。其中男子半馬賽事頭兩名衝線跑手孫曉陽和賀應兵因互掛對方號碼布作賽雙雙DQ；男子10公里賽事次名衝線的內地跑手徐國歌同因掛上他人的號碼布而DQ。有份跑全馬的經民聯立法會議員陸瀚民今日在一個電台節目指，有關錯誤在本地賽事屬罕見，又指號碼布上印有跑手姓名，掛上正確號碼布是跑手責任，涉事跑手作為精英跑手而犯錯令人費解。

陸瀚民表示，跑手賽前領取選手包時，要憑應用程式領取號碼布，進入賽道時，只會核實參賽組別，建議田徑總會可參考上海等地的馬拉松，在領取選手包時引入人臉辨識核實，提高香港馬拉松公信力。