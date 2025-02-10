渣打馬拉松2025︱奪牌3內地跑手遭DQ　參賽議員：倡人臉辨識核實身份

周日的香港馬拉松，有3名得獎內地跑手因號碼布不屬於本人，被取消資格。其中男子半馬賽事頭兩名衝線跑手孫曉陽和賀應兵因互掛對方號碼布作賽雙雙DQ；男子10公里賽事次名衝線的內地跑手徐國歌同因掛上他人的號碼布而DQ。有份跑全馬的經民聯立法會議員陸瀚民今日在一個電台節目指，有關錯誤在本地賽事屬罕見，又指號碼布上印有跑手姓名，掛上正確號碼布是跑手責任，涉事跑手作為精英跑手而犯錯令人費解。
陸瀚民表示，跑手賽前領取選手包時，要憑應用程式領取號碼布，進入賽道時，只會核實參賽組別，建議田徑總會可參考上海等地的馬拉松，在領取選手包時引入人臉辨識核實，提高香港馬拉松公信力。
學者：田總應嚴打代跑
浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松認為這是「小學生田徑賽都不會犯的錯」，內地過往有跑手希望提升專業分數、或有網紅希望提升知名度，出現代跑事件，認為應嚴厲打擊，田徑總會可對外宣布，本港舉辦的國際賽事不能做任何手腳，又指事件即使可能涉及經理人交錯號碼布，但運動員亦要為事件負責。
劉永松又指，事件在頒獎後才揭發，估計是因為過往未發生過類似事件，認為田總日後應在起點加入人臉辨識核實跑手身份，限制涉事跑手往後的參賽資格。
姚潔貞：是強手料非有心掉包
以1小時15分09秒奪得女子半馬冠軍的港將姚潔貞接受有線新聞訪問稱，孫曉陽與賀應兵都是很有實力的選手，昨見兩人跑頭二名並甩開其他跑手，知道他們絕對有實力勝出，相信二人並非有心掉包。姚說，正常派號碼布是一人一張，不會調亂，估計二人或因同房而調亂號碼布而他們亦沒有留意。