渣打馬拉松2025｜姚潔貞半馬封后 肯尼亞選手包辦全馬冠亞軍 3內地跑手取消資格

香港馬拉松今日(9日)舉行，合共約7.4萬名選手參與。「半馬」和10公里賽事清晨5時30分率先開跑，「全馬」賽事將於清晨6時起跑。其中半馬女子挑戰組由姚潔貞以1小時15分09秒奪冠，男子半馬第一名則由林穎璋以1小時07分38秒奪得。全馬男子組冠軍和亞軍都由肯尼亞跑手包辦。

男子10公里賽冠軍由來自內蒙古的劉艾岩，以30分16秒奪得，亞軍由港隊三項鐵人代表黃子圖以30分43秒奪得。女子10公里賽事方面，由本港跑手曾曉彤以35分16秒衛冕，同時打破個人最佳成績。

3內地跑手遭取消資格 號碼布非屬本人

此外，大會公布有2名半馬跑手及1名10公里賽跑手被取消資格，3人都是內地跑手。其中涉事的半馬跑手原本是首兩名衝線，10公里賽跑手就原本獲得第二。 中國香港田徑總會行政總監伍于豪表示，賽會在跑手衝線後核實身份，發現他們身上的號碼布非屬本人。對於有否涉及代跑，伍于豪指，涉事跑手的號碼布是由同一名經理人統籌，由經理人分發，田總將再深入了解事發經過，再作進一步跟進，未來亦會檢討身份認證程序。

