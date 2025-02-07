渣打馬拉松2025｜恐低見9度開跑 田總籲注意保暖完賽盡快乾身

渣打馬拉松將於周日（2月9日）舉行，天文台最新預測下降至9至10度水平，有機會是入冬以來的最低紀錄。中國香港田徑總會行政總監伍于豪表示，因應最新天氣預報，與醫療輔助隊有密切聯繫，以加強物資和保暖裝備，尤其在救護站方面，目前正在處理中。

救護站加強物資和保暖裝備 伍于豪在啟德體藝館舉行的賽前記者會上，呼籲跑手要注意保暖，包括熱身，而在跑完之後，由於用較多體力，身體比較虛弱，要盡快乾身，體感就不至於寒冷。伍于豪又說，當日是合適的溫度和濕度舉行長跑賽事，認為大約10度的氣溫不算太寒冷，但參加者起步前可能比較辛苦，比賽期間就會比較順，預計很多跑手會做到理想成績。他又說，過去兩日有3.5萬名參賽者到體藝館領取選手包，預料周末會有更多人到訪，至於現場舉行的博覽會有超過5萬人次參觀。

本地女跑手羅映潮表示，星期日氣溫和濕度比較低，是難得在香港遇到的天氣，但提醒跑手賽前要補充水分，當日要吃平日練習時的早餐，別吃喝刺激性的飲品食物。她又說，今年有機會最後一屆在維園衝線，希望做到好成績。本地男跑手魏賡說，香港馬拉松結束後兩個星期將代表港隊出戰深港馬拉松，因此星期日會作為熱身賽，爭取快過去年的時間。他又說，如果未來終點改為啟德，期望會接觸更多市民，氣氛會更加好。