渣打馬拉松2025將於明年2月9日（星期日）舉行，總參賽名額維持約74,000個。各參賽跑手組別將分階段接受網上報名，其中公眾抽籤報名將於8月21日正式開始。
今屆賽事共設馬拉松、半馬拉松、10公里賽及輪椅賽項目，並提供傷健人士名額，以及沿用上屆的賽道。馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，10公里賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。為了增加賽事的競爭性，大會將年齡組別由過往8個增至20個（男女各10個），各組別均設有挑戰組首3名獎項。同時，大會繼續設有「馬拉松特別獎勵計劃」，分別於3小時及3小時30分內完成馬拉松的香港永久性居民男、女挑戰組跑手，將可獲獎金1,000元。
齊集小店打氣
為了令氣氛更熾熱並同時推動盛事經濟，大會計劃支持賽事沿途區內近1,000間小店以不同形式參與渣馬，在賽事當日化身打氣隊，一起激勵跑手跑得更快更遠，令前來觀賽的市民猶如置身嘉年華。
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馬拉松慈善計劃機構名額增倍
渣馬繼續透過馬拉松慈善計劃，把正能量發放到社區每一個角落。計劃於上屆賽事為28間慈善機構共籌得接近800萬元善款。渣馬2025將進一步擴大籌款平台，將受惠機構名額增加近1倍至約50間，而大會撥予各受惠機構的慈善名額亦增加50%，讓涵蓋「兒童及青年服務」、「復康及護理」和「多元共融」服務的本地慈善機構，利用馬拉松平台籌款，支援其服務，幫助更多有需要人士。
中國香港田徑總會主席關祺表示，渣打香港馬拉松是本港以至國際備受歡迎的體壇盛事，多年來獲「M」品牌認可。渣馬不僅促進市民身心健康，更凝聚社會正能量。今屆的馬拉松慈善計劃，將大幅增加機構和慈善跑手名額，讓更多單位透過馬拉松籌款，從而支援更多有需要人士。他衷心感謝政府、贊助商和義工的支持，讓跑手透過賽事互相較勁，不斷進步並超越自我。
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渣打銀行區域行政總裁禤惠儀表示，渣打贊助香港馬拉松已經20多年。公司一直與中國香港田徑總會緊密合作，持續為一眾跑手提供一個發揮最佳自我的舞台，同時鼓勵全城以不同形式參與。除為社區籌款之外，渣馬2025將特別動員支持賽事途經區域的小店一同為跑手打氣，透過熾熱的渣馬氣氛，帶動經濟及社會效益，為香港注入更多正能量。