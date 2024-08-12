渣打馬拉松2025將於明年2月9日（星期日）舉行，總參賽名額維持約74,000個。各參賽跑手組別將分階段接受網上報名，其中公眾抽籤報名將於8月21日正式開始。

今屆賽事共設馬拉松、半馬拉松、10公里賽及輪椅賽項目，並提供傷健人士名額，以及沿用上屆的賽道。馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，10公里賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。為了增加賽事的競爭性，大會將年齡組別由過往8個增至20個（男女各10個），各組別均設有挑戰組首3名獎項。同時，大會繼續設有「馬拉松特別獎勵計劃」，分別於3小時及3小時30分內完成馬拉松的香港永久性居民男、女挑戰組跑手，將可獲獎金1,000元。

齊集小店打氣

為了令氣氛更熾熱並同時推動盛事經濟，大會計劃支持賽事沿途區內近1,000間小店以不同形式參與渣馬，在賽事當日化身打氣隊，一起激勵跑手跑得更快更遠，令前來觀賽的市民猶如置身嘉年華。