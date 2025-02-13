渣馬再爆代跑疑雲 網傳男跑手掛女子號碼布

剛過去的渣打香港馬拉松罕見出現號碼布爭議，繼4名內地跑手蝦碌互換號碼布惹「代跑」疑雲後，近日有網民稱有男跑手疑戴上女子組號碼布落場。事件在長跑群組內惹起激烈討論，大會表示，使用他人之號碼布及授權其他人穿戴其獲分配之號碼布均屬違例行為。

有跑友在Facebook群組「長跑長友」上傳照片，從相中可見一名身形健碩的跑手被發帖者以紅圈標示，該跑手身掛紅色字體的號碼布，並表示「33150(號碼布編號)是否用第三性別作賽，田總及高官有冇嘢要補充？」及上載該號碼布編號的渣馬成績證書，質疑相中人代跑。