渣馬周五起報名 田總爭取加名額 挑戰組Sub3獎金加碼1千變1萬 完成賽事時限：男子3小時 女子3小時30分

一度「宣布取消」的渣打香港馬拉松將於明年2月12日(星期日)舉行，周五起(4日)分階段接受跑手報名，公眾抽籤則於本月15日開始。今屆名額只有2.5萬個，較上屆略增但仍比疫情前的7萬個名額大減；不過田總指，正與政府爭取更多名額。此外，渣馬宣布，今屆的挑戰組獎金將大幅增至1萬元，即原來的10倍！香港居民在男子組及女子組分別在3小時及3小時半內完成賽事就可獲得。

今屆賽事同樣分為「全馬、半馬和10公里」3個組別，全馬及半馬各設6千名額，十公里賽事有1.3萬個，合共有2.5萬個，並已預留名額予成功報名「渣馬2020」人士。挑戰組組別將於本周五(4日)起接受報名，而本月10日起跑手可用前兩屆賽事的預留名額報名，公眾抽籤報名則在15日上午10時開始，成功報名的跑手會獲電郵通知。路線方面，全馬及半馬繼續由尖沙咀彌敦道起步，10公里賽的起點就設在東區走廊，所有組别均以維園作為終點。

田徑總會主席關祺表示，會繼續與政府商討放寬參賽名額，「大家也希望向上調，都要視乎疫情發展各方面，希望跟政府盡快按目前情況，再看看有否增加名額的空間。有關疫苗通行證亦要視乎疫情發展。」他又表示，相信跑手只需在起步前佩戴口罩，起跑後則可脫下，另正積極研究更好方法安排託運跑手行李。隨著香港的入境人士檢疫安排放寬，大會亦會邀請海外精英跑手參賽，關祺指，若根據國際金標賽事規矩，至少需招攬6男6女或以上，他指有代理人正在海外招募跑手，形容進度良好。

大會指今屆「馬拉松特別獎勵計劃」獎金加碼，以10倍特別獎金鼓勵本地跑手刷新個人最佳成績，所有於3小時(sub 3)及3小時30分(sub 3:30)內完成馬拉松的香港永久性居民男女挑戰組跑手，每人均可獲得相等於上屆10倍的獎金，即1萬港元，成為「超級千金先生小姐」。雖然「sub 3」獎金是往年的10倍，但這屆渣馬的報名費亦加價，馬拉松賽事報名費為600港元，半馬拉松及十公里分別是520港元及420港元。