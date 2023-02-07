渣馬周日舉行全港多處封路 跑手禁帶政治標語

放寬防疫措施後的首個大型體育賽事——渣打馬拉松於周日(12日)舉行，將有3.7萬人參加。大會昨宣布，取消部分防疫措施要求，包括跑手毋須打齊針及於賽前做檢測，賽事亦會回復疫情前的集體起步安排。大會又指今年一如過去幾年不希望跑手身穿帶有「政治性」字眼的服飾，否則或會被取消出賽資格。此外，比賽當日全港多處會分階段實施臨時封路安排，料交通較平時擠塞，呼籲市民改乘公共交通工具。

隨本港放寬大部分防疫措施，大會宣布跟隨安排，包括跑手毋須於賽前48小時內做核酸檢測，以及24小時前進行快速測試，但維持跑手必須在起點前及完成比賽後佩戴口罩。此外，賽事回復集體起步，毋須採用「流水式」出發，並於維園終點附近重設公眾打氣區，讓跑手有更佳體驗，市民亦可感受現場氣氛。

目前感染新冠病毒毋須隔離，對於跑手染疫可否參賽，田總行政總監伍于豪稱，若跑手有上呼吸道病徵，甚至確診新冠，應先諮詢醫生意見，強調若身體不適，不應勉強參賽。至於會否禁止展示「政治標語」，伍表示，不希望政治元素加入到健康正面的體育活動，大會將按規則執行，如有跑手帶有政治字眼的服飾，大會或未能讓他參賽，嚴重的甚至禁止再參與由田總舉辦的賽事。

今屆賽事，全馬及半馬均以尖沙咀彌敦道九龍公園外為起點，10公里及輪椅賽事分別在港島東區走廊及灣仔運動場為起點，所有賽事終點設於維園。本周六晚11時半起，警方將逐步封閉西九龍公路、青朗公路、青馬大橋、彌敦道、會展及維園一帶、東區走廊等，在開跑後周日早上9時45分逐步解封，直至周日下午1時15分。