渣馬周日開跑 周六晚起多區封路 影響近300條巴士小巴線

渣打香港馬拉松2025於周日(9日)舉行，大會預計約有7.4萬人參加，當中兩成屬海外跑手。配合賽事安排，本港多處於周六(8日)晚上11時半起陸續封路，並按賽事進度分階段重開，全港共近300條巴士線及小巴線要改道、縮短、暫停或調整服務。另外，當日港鐵8條路線將提早開出頭班車，巴士公司亦會增設28條特別路線接載跑手。
渣馬首以啟德體育園作場地
渣馬今年首次以啟德體育園作為派發選手包和號碼布等的場地，並於周三至六舉辦「香港馬拉松博覽會」向公眾開放，設有超過40個攤位，期間亦會舉行一系列活動包括表演項目及講座。田徑總會主席關祺指，期望海外跑手可以受香港美好一面吸引，留港消費。田徑總會行政總監伍于豪提醒參賽者，領取選手包前可於大會的應用程式提早預約時段，以縮短等候時長。如果選手在比賽當日需寄存行李，可於賽前提前到行李檢查站安檢。
周六深夜起封路 多條巴士線受影響
今年全程及半程馬拉松比賽均由尖沙咀彌敦道出發，賽道橫跨港九新界，其他賽事的起點設於港島不同位置，十公里比賽將以東區走廊為起點，終點同設於維多利亞公園。
因應活動舉行，警方將於周六晚上11時半起開始在多區分階段封路，除油尖旺區沿途及附近一帶實施廣泛臨時封路措施，多條主要道路亦受影響，包括青朗公路、汀九橋往九龍方向、西九龍公路南行、西隧南行、銅鑼灣興發街、告士打道及東區走廊等，按賽事進度最早於翌日上午9時起逐步解封，預計所有封閉路段於周日約下午2時重開。因應封路安排，近250條日間巴士路線及專線小巴路線將於周六晚11時15分起分階段暫停服務、縮短服務或改道，及相應臨時遷站安排；另有逾50條通宵巴士路線及專線小巴路線亦會相應調整服務。運輸署預計，港九新界多處的交通會較平時顯著擠塞，建議駕駛人士避免駕車前往受影響地區，市民如前往該區，應盡量使用鐵路服務，並及早計劃行程以免延誤。
配合跑手出行需要，港鐵8條鐵路綫周日凌晨會提早頭班車，其中屯馬綫和東鐵綫最早在凌晨3時25分開出，巴士公司亦會增設28條特別路線，接載跑手前往尖沙咀及銅鑼灣一帶。關祺指，大會遵從國際標準，水站將設於起點及終點，並最低限度每隔5公里設一個水站。據香港天文台預測，當日早上寒冷低見攝氏12度，大會提醒參賽跑手做好保暖措施，因應天氣及個人身體狀況，量力而為。