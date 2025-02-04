渣馬周日開跑 周六晚起多區封路 影響近300條巴士小巴線

渣打香港馬拉松2025於周日(9日)舉行，大會預計約有7.4萬人參加，當中兩成屬海外跑手。配合賽事安排，本港多處於周六(8日)晚上11時半起陸續封路，並按賽事進度分階段重開，全港共近300條巴士線及小巴線要改道、縮短、暫停或調整服務。另外，當日港鐵8條路線將提早開出頭班車，巴士公司亦會增設28條特別路線接載跑手。

渣馬首以啟德體育園作場地

渣馬今年首次以啟德體育園作為派發選手包和號碼布等的場地，並於周三至六舉辦「香港馬拉松博覽會」向公眾開放，設有超過40個攤位，期間亦會舉行一系列活動包括表演項目及講座。田徑總會主席關祺指，期望海外跑手可以受香港美好一面吸引，留港消費。田徑總會行政總監伍于豪提醒參賽者，領取選手包前可於大會的應用程式提早預約時段，以縮短等候時長。如果選手在比賽當日需寄存行李，可於賽前提前到行李檢查站安檢。

