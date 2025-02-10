渣馬寒冷警告舉行 跑手︰乾爽天氣利做出好成績

渣打香港馬拉松2025昨清晨舉行，早上市區氣溫最低只有攝氏11.8度，近7.4萬跑手在寒冷天氣警告下無懼刺骨寒風參賽。有跑手披上外套，更多人只穿背心及短褲輕裝上陣。有參賽者表示，天氣較想像中暖；另有跑手認為，天氣乾爽，有利「做成績」。

昨早市區最低僅11.8度，天氣寒冷。第二年參加渣馬全馬賽事的陳先生指，賽前因留意到天氣較涼而多做熱身準備，起步後感覺天氣非常好，「夠乾燥、夠涼爽」。他指，為賽事作準備，每周練跑6日，及大會亦有充足安排，加上離開西隧跑到港島路段時打氣的市民增多，感覺得到支持，比賽氣氛較九龍的路段「好好多」、「個人開心啲」，跑起來更有動力，最終跑出3小時11分，較去年快約半小時。

昨日渣馬分全馬、半馬和10公里等賽事，部分跑手參與是為挑戰自己，部分志在參與；昨日賽道上，不乏精心打扮人士，如有人裝扮成大熱的內地3A遊戲「黑神話：悟空」中的孫悟空出戰、亦有跑手以日本超級戰隊《恐龍戰隊》的紅、黑戰士造型出擊、動畫電影《Minions》和財神亦在賽道上出現。

天氣凍 氣氛好

10公里組的Jay同樣第二次參與渣馬，他分享比賽期間曾體力下降、擬行一段路恢復狀態，但獲其他跑手向他打氣「頂住啊、加油」，感到很窩心，「即刻決定跑多陣」，形容今次比賽天氣凍，但「啲人好warm、好有熱情，氣氛好好」。

渣馬不少路段要上下坡，有跑友戲謔「魔鬼賽道」。今次賽事亦吸引不少內地遊客專誠來港參與，來自深圳參與半馬的李小姐，雖第二次參加渣馬，認為部分路段的確不好跑，但整體「感覺還好，沒感覺到賽道很魔鬼」。她又表示，大會安排較好、天氣比去年涼，認為「比較好跑、好出成績」。共參加超過60場馬拉松比賽的她稱，對比內地比賽，香港半馬的補給較少，基本上只有香蕉和水，內地的就「甚麼都很多」，會有水果、麵包和抽筋時用到的鹽丸等。

來自內蒙古參加10公里比賽的馬小姐表示一直有晨跑習慣，首次在香港參加馬拉松比賽，最大感受是賽路段斜路太多「不好跑」，即使感覺風景好看，亦無暇欣賞；認為昨日天氣好、空氣算清新，有利跑步。

研明年是否跑入啟德

大會指，今年賽事出席率達九成，氣氛理想，天氣有利選手做出佳績。就有傳言明年渣馬或改賽道跑入啟德，中國香港田徑總會主席關祺指，大會將積極研究能否在啟德進行賽事。