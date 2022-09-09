渣馬暫定11.20開跑 擬名額2.5萬個待政府發落

2022年渣打香港馬拉松暫定11月20日舉行，冀今年比賽名額可由去年1.5萬人增至2.5萬人。田徑總會表示，已正式向政府申請，但政府仍未確定是否批准，稱「現在無辦法知道成數」，冀政府在下星期內答覆。文體旅遊局指，已收到田總辦馬拉松修訂計劃書，將盡快處理。

主辦方田徑總會主席關祺(圓圖)指，今年賽事原本目標名額為3.7萬個，惟平衡運動員需求及防疫情況，並配合香港回歸及渣馬25周年，因此將申請名額降至2.5萬人。他稱港人對大型運動賽事「餓咗好耐」，盼當局答應這個「最理想數字」。

本港確診數字回升至高位，名額卻較去年增加1萬，關祺認為人數並非與確診數字掛鈎，他指政府已放鬆部分防疫措施，相信政府有對疫情有自己的研判。他又說，有醫學專家亦認為，今波疫情會在9至10月見頂，強調大會要有前瞻性，不應因現時疫情犧牲賽事，並需平衡運動員及防疫需求。

大會表示，為配合政府最新防疫要求，參賽者須符合疫苗通行證要求，並要有48小時核酸陰性證明以及參賽當日的快測陰性證明。賽事方面，大會不排除分組起步，或重新啟用東區走廊作為賽道等。大會又指會留意疫情發展，若疫情有變，不排除取消賽事。文體旅遊局指，已收到田總辦馬拉松修訂計劃書，將盡快處理。

未正面回應是否續禁「香港加油」

被問到今年是否繼續禁止跑手服飾印有「香港加油」等標語，關祺未有正面回應，只表示希望運動員及工作人員均遵守法律，並強調守法是大會立場。

醫務衛生局副局長李夏茵昨在疫情記者會指，能否舉行大型活動須視乎本港疫情實際狀況，包括確診宗數及疫苗接種率等，政府正積極與各方商討和檢視情況，有進一步消息會再公布。