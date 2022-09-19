渣馬2022︱明年2月維園有檔期 楊德強：田總不考慮延期

受疫情影響，本港近期接連有大型體育賽事需要取消，田徑總會亦於上周五宣布取消香港馬拉松賽事，有指不少跑手及市民感到失望。體育專員楊德強引述田總指，只有兩個月準備比賽過於緊迫，但去年田總亦以約兩個月時間籌備馬拉松，相信取消賽事涉及田總自己的考慮。

政府指2月維園有檔期

楊德強在一個電台節目中指，田總初期希望將馬拉松參賽人數由去年的1.8萬人增至3.3萬人，至本月才調低至2.5萬人；而原本採用的滾動式起步，令較多人同時除口罩聚集，亦有一定風險，田總後來建議分組限制起跑人數，強調政府一直有積極處理田總建議。田總於本月7日向政府提交修訂建議，至上周五田總表示考慮將比賽延期至明年2月，政府亦回覆維園2月有檔期，但田總同日表示不考慮延期，直接取消賽事。

世界龍舟錦標賽移師泰國感可惜

而原定明年於香港舉行的世界龍舟錦標賽，則改由泰國舉辦，楊德強表示對國際龍舟聯合會基於現時防疫措施作出決定感到可惜，因賽事距離現時仍有11個月，屆時本港的防疫措施為何仍然未知。他指政府已經透過中國香港龍舟總會向大會表達，本港會因應疫情調整防疫措施，但今次海外選手除了比賽外，亦會安排交流參觀，因此大會選擇其他防疫措施較寬鬆地方舉辦比賽。

立法會民政事務委員會主席鄭泳舜指，認爲田總跟政府應該再商討將比賽延期，若入境檢疫改爲「0+7」，更可吸引海外跑手來港參與。鄭泳舜又指不少國家正競爭舉辦大型體育賽事，希望施政報告提出新配套設施，增加香港競爭力。

