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2022-09-19 10:27:19

渣馬2022︱明年2月維園有檔期 楊德強：田總不考慮延期

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明年2月維園有檔期辦馬拉松，楊德強：田總不考慮延期。(資料圖片)

受疫情影響，本港近期接連有大型體育賽事需要取消田徑總會亦於上周五宣布取消香港馬拉松賽事，有指不少跑手及市民感到失望。體育專員楊德強引述田總指，只有兩個月準備比賽過於緊迫，但去年田總亦以約兩個月時間籌備馬拉松，相信取消賽事涉及田總自己的考慮。

政府指2月維園有檔期

楊德強在一個電台節目中指，田總初期希望將馬拉松參賽人數由去年的1.8萬人增至3.3萬人，至本月才調低至2.5萬人；而原本採用的滾動式起步，令較多人同時除口罩聚集，亦有一定風險，田總後來建議分組限制起跑人數，強調政府一直有積極處理田總建議。田總於本月7日向政府提交修訂建議，至上周五田總表示考慮將比賽延期至明年2月，政府亦回覆維園2月有檔期，但田總同日表示不考慮延期，直接取消賽事。

世界龍舟錦標賽移師泰國感可惜

而原定明年於香港舉行的世界龍舟錦標賽，則改由泰國舉辦，楊德強表示對國際龍舟聯合會基於現時防疫措施作出決定感到可惜，因賽事距離現時仍有11個月，屆時本港的防疫措施為何仍然未知。他指政府已經透過中國香港龍舟總會向大會表達，本港會因應疫情調整防疫措施，但今次海外選手除了比賽外，亦會安排交流參觀，因此大會選擇其他防疫措施較寬鬆地方舉辦比賽。

立法會民政事務委員會主席鄭泳舜指，認爲田總跟政府應該再商討將比賽延期，若入境檢疫改爲「0+7」，更可吸引海外跑手來港參與。鄭泳舜又指不少國家正競爭舉辦大型體育賽事，希望施政報告提出新配套設施，增加香港競爭力。
 

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