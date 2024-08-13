渣馬2025 2.9開跑 「萬金先生小姐」獎金縮水 下周三開始公眾抽籤報名

渣打馬拉松是年度體壇盛事，大會公布下年賽事日期；「渣打馬拉松2025」於明年2月9日(星期日)舉行，總參賽名額維持約74,000個，各參賽跑手組別將分階段接受網上報名，其中公眾抽籤報名將於下周三(21日)開始。至於跑友最關心的「馬拉松特別獎勵計劃」則有所調整，獎金由去年的一萬元變回2022年一千元水平，而得獎條件則不變，經歷兩屆渣馬的「萬金先生」及「萬金小姐」已成絕響。 今屆賽事共設馬拉松、半馬拉松、10公里賽及輪椅賽項目，並提供傷健人士名額；大會亦將年齡組別由過往8個增至20個(男女各10個)，各組別均設有挑戰組首三名獎項。8月21日上午10時起開始接受「公眾抽籤」報名。另外，各組別路線不變，馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，10公里賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。

為獎勵跑手成功挑戰自己，如男跑手於3小時內完賽、女跑手於3個半小時內完賽，可得到「馬拉松特別獎勵計劃」下的獎金。相關獎金於2023年獲贊助商以十倍加碼至一萬元，但據官方網頁顯示，明年獎金將變回1,000元，「萬金先生/小姐」不再。

翻查過去兩屆資料，2023年賽事，一共217名跑手獲得1萬元獎金，涉217萬元。至於2024年，「萬金跑手」增加一倍，總數為446人，派446萬元。田總主席關祺去年在賽後記者會曾被問到獎金未來會否有變化，他表示「要同贊助商傾一傾」。然而，他亦認同跑手們的成功有目共睹，特別獎勵計劃對他們來說有刺激作用，亦看到其成績有進步。

慈善計劃機構名額增倍 另外，渣馬繼續透過馬拉松慈善計劃，把正能量發放到社區每一個角落。計劃於上屆賽事為28間慈善機構共籌得接近800萬元善款。渣馬2025將進一步擴大籌款平台，將受惠機構名額增加近1倍至約50間，而大會撥予各受惠機構的慈善名額亦增加50%。讓涵蓋「兒童及青年服務」、「復康及護理」和「多元共融」服務的本地慈善機構，利用馬拉松平台籌款支援其服務，幫助更多有需要人士。 齊集小店打氣 另為了令氣氛更熾熱並同時推動盛事經濟，大會計劃支持賽事沿途區內近1,000間小店在賽事當日化身打氣隊，一起激勵跑手跑得更快更遠，以不同形式參與渣馬，令前來觀賽的市民猶如置身嘉年華。

渣打銀行區域行政總裁禤惠儀表示，除為社區籌款之外，渣馬2025將特別動員支持賽事途經區域的小店一同為跑手打氣，透過熾熱的渣馬氣氛，帶動經濟及社會效益，為香港注入更多正能量。