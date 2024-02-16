測試13款雙頭及全區域電磁爐 消委會：七成樣本慢煮表現遜色

電磁爐煮食比起明火更易清潔，因此不少家庭都會選用。消費者委員會測試市面上13款雙頭及全區域電磁爐，發現有款樣本在兩個爐頭同時使用時，爐頭之間的火力操控未如理想，花45分鐘仍未能將食油加熱至指定溫度；近七成樣本亦不符合國際標準對低火力控制的要求，「慢火」煮食表現遜色。

消委會測試模擬了日常煮食情境，同時開動兩個爐頭；主爐頭以最高火力加熱食油，另一個則將水加熱至沸騰狀態並調低火力維持。主爐頭需要在45分鐘內將食油加熱至180°C，然後用4至7分鐘炸好200克至500克的冷藏薯片，以評估在「雙頭齊開」狀態下的加熱速度。