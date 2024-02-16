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2024-02-16 04:30:55
日報

測試13款雙頭及全區域電磁爐 消委會：七成樣本慢煮表現遜色

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消委會 電磁爐

電磁爐在煮食結束後不要立即切斷電源。(林靄怡攝)

電磁爐煮食比起明火更易清潔，因此不少家庭都會選用。消費者委員會測試市面上13款雙頭及全區域電磁爐，發現有款樣本在兩個爐頭同時使用時，爐頭之間的火力操控未如理想，花45分鐘仍未能將食油加熱至指定溫度；近七成樣本亦不符合國際標準對低火力控制的要求，「慢火」煮食表現遜色。

消委會測試模擬了日常煮食情境，同時開動兩個爐頭；主爐頭以最高火力加熱食油，另一個則將水加熱至沸騰狀態並調低火力維持。主爐頭需要在45分鐘內將食油加熱至180°C，然後用4至7分鐘炸好200克至500克的冷藏薯片，以評估在「雙頭齊開」狀態下的加熱速度。

結果發現，在10款傳統雙加熱區型號的電磁爐中，德國寶、氣霸及樂聲牌電磁爐總評均獲四星評分。消委會指，有2款樣本未能完成測試，於限時內只能將食油加熱至逾170°C，未達180°C。另有1款樣本的加熱速度較慢，花近40分鐘才能達至180°C。其餘10款樣本能於13.7分鐘至25.3分鐘內完成加熱，並於測試時間內炸好1至3份薯片，表現不俗。

慢煮方面，消委會指大部分樣本均未能於18分鐘內將油溫控制在53°C或以下，不符國際標準對低火力控制的要求有4個樣本能適當控制油溫。

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消委會總幹事黃鳳嫺建議市民，電磁爐在煮食結束後不要立即切斷電源，等待一段時間後才切斷電源，可以避免過度集中的熱量對內部組件造成損壞，延長使用壽命。

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