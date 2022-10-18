測試27款即食紫菜 七成高鈉 紫菜含碘豐富 過量或致甲亢

不少大人或小朋友，都喜歡以「包裝紫菜」當零食，而吃日、韓飯糰時亦少不免會進食，但都要食得小心！消委會測試市面27款即食紫菜，七成屬高鈉食品，零食類中，最高鈉的「小老板」Grilled Seaweed Roll Tom Yum Goong Flavour食一盒9片，即達世衛建議成人每日攝入量上限四成。全部即食紫菜碘含量豐富，當心過量食用，引致甲狀線亢奮等問題。消委會提醒，零食紫菜或經油炸和大量調味，又易吃不停口，應留意食用分量。
消委會測試市面27款即食紫菜，18款零食、8款壽司或飯糰用、1款紫菜絲，當中4款並標示供未滿3歲嬰幼兒食用。紫菜天然含鹽，消委會提醒即使成分表沒標示額外添加鹽紫菜，也不代表其鈉含量不高。測試結果顯示，19款樣本達食安中心高鈉水平，即每百克超過600毫克。其中零食紫菜鈉含量最高為「小老板」，鈉含量每百克含2,960毫克，即使食1片鈉攝入量僅約89毫克，但其香脆可口易令人吃不停口，成人1次食用整盒9片會攝入799毫克鈉。非零食紫菜最高鈉為「Topvalu」，家長若使用2片為小童製作飯糰，單計進食紫菜已攝入126毫克鈉，佔內地為4至6歲小童訂定建議攝入量11%，再加醬汁、午餐肉等食材會大增小童鈉攝取量。消委會建議應盡量食原味或調味較少紫菜，減低高血壓等健康風險，也讓小朋友避免養成嗜鹹口味。
不少紫菜經油炸，測試結果顯示10款零食紫菜屬高脂食品，即每百克含20克總脂肪，「小老板」脆紫菜(辣香味)每百克總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸為樣本中最高，食1份分別佔世衛成人每日建議攝入上限15%、16%和5%，食1包更分別佔29%、31%和9%。
攝入碘量要適量
碘是人體必要礦物質，消委會引述香港營養師協會代表、註冊營養師陸肇麟指，碘能維持甲狀腺功能，保持人體新陳代謝，亦幫助胎兒和嬰兒腦部發育，孕婦缺碘也可能增加早產甚至流產風險，但過量攝入或影響甲狀腺功能。測試樣本每百克含1,030至34,600微克碘，國際就不同年齡層定下不同攝入量建議標準。
另外，測試的Ddoddomam原味有機紫菜、貝貝ivenet有機營養紫菜、寶寶百味Baby Basic Organic Baby Seaweed (No Added Salt)和Bebefood嬰幼兒紫菜(適合9個月以上)聲稱供36個月以下嬰幼兒食用的零食紫菜，食1份分別攝入57、67、171和51微克碘，參考澳洲和新西蘭為1至3歲幼兒訂立的碘最高攝入量，分別即達最高攝入量的29%、34%、86%和26%；食2份最高含量的「寶寶百味」紫菜便超出中國營養學會、澳洲和新西蘭建議1至10歲小童每日最高碘攝入量。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指，產品碘含量差異大，最重要是父母知道不可以只藉紫菜讓小朋友攝入碘，其他食物也含碘，應均衡飲食，尤其切勿早午晚都把紫菜當零食。
氣候變化令海藻碘增加
人類各種活動使氣候變化，令海洋酸化，2019年有研究提出海洋酸化或致海藻累積碘增加，而生長於不同水域海藻碘含量或會出現很大差異。消委會表示，測試所見紫菜碘含量差異頗大，雖然食品營養標籤毋須標示碘含量，但消費者難估計攝入量，建議廠商在營養標籤加入碘含量標示供消費者參考，尤其供嬰幼兒食用紫菜產品，並要注意食用分量，以免過量攝入。