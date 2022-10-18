測試27款即食紫菜 七成高鈉 紫菜含碘豐富 過量或致甲亢

不少大人或小朋友，都喜歡以「包裝紫菜」當零食，而吃日、韓飯糰時亦少不免會進食，但都要食得小心！消委會測試市面27款即食紫菜，七成屬高鈉食品，零食類中，最高鈉的「小老板」Grilled Seaweed Roll Tom Yum Goong Flavour食一盒9片，即達世衛建議成人每日攝入量上限四成。全部即食紫菜碘含量豐富，當心過量食用，引致甲狀線亢奮等問題。消委會提醒，零食紫菜或經油炸和大量調味，又易吃不停口，應留意食用分量。

消委會測試市面27款即食紫菜，18款零食、8款壽司或飯糰用、1款紫菜絲，當中4款並標示供未滿3歲嬰幼兒食用。紫菜天然含鹽，消委會提醒即使成分表沒標示額外添加鹽紫菜，也不代表其鈉含量不高。測試結果顯示，19款樣本達食安中心高鈉水平，即每百克超過600毫克。其中零食紫菜鈉含量最高為「小老板」，鈉含量每百克含2,960毫克，即使食1片鈉攝入量僅約89毫克，但其香脆可口易令人吃不停口，成人1次食用整盒9片會攝入799毫克鈉。非零食紫菜最高鈉為「Topvalu」，家長若使用2片為小童製作飯糰，單計進食紫菜已攝入126毫克鈉，佔內地為4至6歲小童訂定建議攝入量11%，再加醬汁、午餐肉等食材會大增小童鈉攝取量。消委會建議應盡量食原味或調味較少紫菜，減低高血壓等健康風險，也讓小朋友避免養成嗜鹹口味。

不少紫菜經油炸，測試結果顯示10款零食紫菜屬高脂食品，即每百克含20克總脂肪，「小老板」脆紫菜(辣香味)每百克總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸為樣本中最高，食1份分別佔世衛成人每日建議攝入上限15%、16%和5%，食1包更分別佔29%、31%和9%。