測量師學會倡結構工程師或檢驗人員核證簡樸房

簡樸房規管制度諮詢期昨日結束，測量師學會已就簡樸房向房屋局提交意見。測量師學會會長梁志添表示，學會歡迎政府以專業人士核證簡樸房，建議相關核證工作由《建築物條例》下註冊的認可人士、註冊結構工程師或註冊檢驗人員進行。
學會又認為，若面向圍封天井的通風及照明不獲接受註冊，未必能符合實際需求情況，影響會很大，認為不應一刀切不准許簡樸房窗戶面向天井。學會建議，如該劏房窗戶面對天井而未能符合可開啟窗戶要求，則該可開啟窗戶面積最少為0.4平方米，向天井方向加裝直徑最少為150毫米的抽氣扇，但首要條件是該天井的最底地面，必須設有可由公眾地方進出的門口，方便定期清潔。
此外，學會亦提議政府發債，並成立證券化的基金，支援私人樓宇的保養、維修和復修工作；透過既定機制收取法定的監督費和附加費用，支持日常運作和債券的派息。
尋求縮短發展時間和降低建造成本的方法
政府今年的賣地收入遠遜預期，土地政策小組主席劉振江表示，學會建議政府應積極尋求縮短發展時間和降低建造成本的方法，包括盡快展開挖掘地庫和基地等工程，以發出入伙紙日期為收取售樓收益依歸，讓發展商盡早收取售樓所得。
降低建造成本方面，政府可考慮繼續放寬地上停車場面積計算準則，以及取消私人發展項目興建不同社福設施要求。劉振江表示，部分社福設施如男童院等，與住宅用地的用途不符。
近年本港的整體經濟環境欠佳，梁志添指出，測量師是全周期性的行業，涉及建築工程、估值、物業維修和保養等不同範疇，因此對行業整體影響不大。