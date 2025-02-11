測量師學會倡結構工程師或檢驗人員核證簡樸房

簡樸房規管制度諮詢期昨日結束，測量師學會已就簡樸房向房屋局提交意見。測量師學會會長梁志添表示，學會歡迎政府以專業人士核證簡樸房，建議相關核證工作由《建築物條例》下註冊的認可人士、註冊結構工程師或註冊檢驗人員進行。

學會又認為，若面向圍封天井的通風及照明不獲接受註冊，未必能符合實際需求情況，影響會很大，認為不應一刀切不准許簡樸房窗戶面向天井。學會建議，如該劏房窗戶面對天井而未能符合可開啟窗戶要求，則該可開啟窗戶面積最少為0.4平方米，向天井方向加裝直徑最少為150毫米的抽氣扇，但首要條件是該天井的最底地面，必須設有可由公眾地方進出的門口，方便定期清潔。

此外，學會亦提議政府發債，並成立證券化的基金，支援私人樓宇的保養、維修和復修工作；透過既定機制收取法定的監督費和附加費用，支持日常運作和債券的派息。

