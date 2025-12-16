測25款去角質潔面產品 消委會：3款含可致癌物 1超標

市面有不少具去角質功效的潔面產品，供有需要改善粉刺、暗瘡和皮膚粗糙暗啞的消費者選用。消委會測試25款相關產品樣本，當中3款樣本酸鹼值(pH)低於3.5，未符內地要求，或會刺激皮膚。另有3個樣本檢出可能令人類患癌的污染物二噁烷，其中1款含量超出歐盟建議水平。消委會建議廠商留意國際間訂定的最新法規和建議，並積極改善產品配方及提供清晰的成分資料，加強保障消費者健康。

消委會測試25款去角質潔面產品樣本，19款產品標示含有果酸或水楊酸等化學去角質成分，其中9款添加磨砂粒子。測試發現，3款產品的酸鹼值未符內地規定，包括「Collagen by Watsons」淨澈去角質潔面啫喱、「Detclear」水果煥膚去角質啫喱及「ROSETTE」果酸去角質維C凝膠-亮透型等，分別為2.6、2.7和2.6，低於應有的3.5。