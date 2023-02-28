港上月出口瀉36.7% 70年來最差 政府料內地經濟加快增長緩壓力

本港疫後經濟復甦速度令人擔憂！財政司長陳茂波早前預計今年經濟增長達3.5%至5.5%；惟上月本港整體出口按年大跌36.7%，創70年來最大跌幅，而且是連續9個月錄負增長。進口貨值亦下滑30.2%，是1967年9月以來最弱。

政府統計處昨公布，今年1月本港整體出口貨值為2,909億元，按年下跌36.7%，為1953年9月即70年以來最差，跌幅按月進一步擴大7.8個百分點，並連續9個月錄負增長。進口貨值則為3,163億元，按月下滑30.2%，為1967年9月以來最弱，按月跌幅亦擴大6.7個百分點，亦連跌7個月，表現均差過市場預期。上月錄得有形貿易逆差254億元，相等於商品進口貨值的8%。

出口日本跌五成

輸往亞洲的整體出口貨值下跌41.4%，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，當中日本尤其顯著，跌幅達50%；新加坡和台灣亦分別瀉45.2%及45.1%，內地及越南則分別挫43.7%及41.7%。其他地區同樣錄得下跌，德國、美國和英國均分別按年下跌40.0%、28.8%和27.0%。

大部分主要供應地的進口貨值同樣錄得跌幅，其中內地跌39.1%，越南下滑38.4%，韓國減36.2%，日本則跌29.7%；以主要貨品類別而言，大部分的整體出口和進口貨值均錄得跌幅，其中「辦公室機器和自動資料處理儀器」在出口和進口都是跌幅最大的類別。

政府發言人指，在疲弱的外圍環境下，今年1月商品出口貨值按年進一步顯著下跌；又指今年農曆新年來臨得早也可能影響表現，輸往所有主要市場的出口錄不同程度跌幅。當局認為儘管環球經濟增長放緩，在短期內會繼為香港出口表現帶來嚴峻挑戰，但預期內地經濟會加快增長，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。

大新銀行(2356)經濟研究及投資策略部指，貿易逆差收窄至254億元，大過預期的170億元，但較12月的516億元收窄，或反映進口跌幅擴大。另內地與香港恢復全面通關，加上疫後經濟活動逐步復常，料內地需求或改善。同時聯儲局等主要央行緊縮貨幣政策持續，或抑制外部實質需求，若內地經濟未能進一步加快及外圍經濟更疲弱，今年全年整體出口有機會跌約5%。

