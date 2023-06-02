港交所前行政總裁周文耀離世　陳茂波許正宇均表哀悼 (更新)

【15:30更新】港交所前行政總裁周文耀昨日(1日)晚上離世，終年76歲。

財政司長陳茂波對周文耀辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。陳茂波指，周文耀對本港金融和創科發展貢獻良多，又讚他為人敦厚，熱心服務社會，曾服務多個相關的專業和諮詢組織、大學校董會及公益團體。

許正宇親睹周文耀卓越而務實領導力管理才能 至今仍受用

財經事務及庫務局長許正宇亦對周文耀與世長辭表示衷心哀悼。許正宇指，周文耀熱心服務社會，尤其在擔任香港交易所行政總裁期間，致力提升香港交易所的優勢，推動香港成為國際首選的投融資中心之一；他也曾擔任證監會諮詢委員會委員，為香港的金融業發展作出莫大貢獻。許正宇又說，自己在香港交易所工作期間，有幸親睹周文耀卓越而務實的領導力和管理才能，至今仍然受用，會永遠懷念他，並在此向他的家人致以深切慰問。

至於數碼港主席陳細明亦表示，周文耀對香港創科發展貢獻良多，為香港成為國際創科中心奠下重要基礎，數碼港董事局亦感謝他過去對數碼港的領導，及對香港創科發展支持。

曾兩度出任交易所CEO

周文耀畢業於香港大學，為機械工程學理學士，其後再獲港大管理學文憑及工商管理學碩士、中大財務學文憑等資歷。他於1970年代曾入職政府行政主任職系，其後轉職商界，包括曾任職新鴻基證券。

周文耀於1989年加入聯交所，1991年至1997年間，出任聯交所行政總裁，但在聯交所、期交所合併前夕，他轉至匯豐投資管理(香港)工作，出任其亞太(日本除外)地區總裁。他於2003年重新加入港交所，在任期間經歷國有內銀上市潮，恒指因「港股直通車」而衝高30,000點的投資熱，以至2008年金融海嘯衝擊。若計及港交所前身聯交所，周文耀曾兩度出任交易所行政總裁，於2010年初正式榮休，同年獲香頒授金紫荊星章。

近年淡出金融界

周文耀離開港交所後，曾出任香港數碼港管理有限公司主席，以及中國銀行、中信股份 、中移動獨立非執行董事，他近年已淡出金融界職務。自2022年5月，他辭任中國移動獨立非執行董事後，已沒有出任任何上市公司董事。