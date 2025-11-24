港交所職員涉收賄15萬元披露機密資料　廉署另控兩人妨礙司法公正

廉政公署上周五(21日)落案起訴一名港交所時任助理副總裁，控告他涉嫌貪污收賄15萬元，以披露上市公司的機密資料。另外兩名涉案人士則被控妨礙司法公正，涉及廉署及證監會有關內幕交易的刑事調查。

被告譚卓彥(38歲)，港交所上市部資訊科技組前助理副總裁，被控兩項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》。同案被告周子剛(38歲)；及鄧慶俞(39歲)，同被控一項妨礙司法公正罪名，違反普通法。3人已獲准予保釋，案件明日(25日)在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。