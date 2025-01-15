港人今抵沙特指定口岸可落地簽證 大熊貓龍鳳胎下月亮相

行政長官李家超昨宣布，由今日起，特區護照持有人可於抵達沙特阿拉伯指定口岸時，辦理落地旅遊簽證，包括逗留期最長90天的多次入境簽證；沙特阿拉伯國民在港的免簽證逗留期限會由30天，延長到90天，兩項措施同日生效。他又預告，一對大熊貓龍鳳胎將於下月亮相；而啟德體育園3月開幕，將成盛事經濟的一大橋頭堡。
李家超昨出席行政會議前，宣布關於沙特阿拉伯辦理落地旅遊簽證的新措施；他指，新措施之下，特區護照持有人到訪全部六個海灣阿拉伯國家合作委員會成員國，包括沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋、巴林、科威特和阿曼等波斯灣六國，都可以享有落地簽證或免簽證便利。沙特阿拉伯國民在港的免簽證逗留期限亦會由30天，延長到90天；入境處稍後會公布詳情。
大熊貓盈盈去年8月誕下一對港產龍鳳胎大熊貓。李家超表示，在香港出生的一對大熊貓龍鳳胎快將半歲，牠們將於2月份與公眾見面。他續指，3月份香港歷來最大型的基建項目啟德體育園，將正式開幕啟用，成為香港體育、娛樂、旅遊和盛事經濟的一大橋頭堡。
今年繼續發揮一國兩制優勢
拓展國際聯繫
李家超稱，2025年香港喜事連連，特區政府會重點展開三方面工作，包括更好發揮一國兩制的制度優勢，打開發展新天地，從堅守一國之本、發揮兩制之利的原則出發，發揮香港內聯外通、「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢；同時希望盡快加入全球最大的自貿協定「區域全面經濟夥伴協定 RCEP」，當局亦會廣泛拓展國際聯繫，擴大海內外朋友圈，加強與中東、東盟及一帶一路新興市場和區域經貿合作。
他又指，特區政府帶領社會各界銳意改革，包括改革醫管局、衞生署和基層醫療署的職能和分工。他又指，會堅定對接國家戰略，大力發掘經濟新增長點，積極推動香港發展成為國際創新科技中心，推動傳統產業升級轉型。
李家超又指，相信人民銀行聯同香港金管局推出的一系列措施，可增加香港離岸人民幣市場的流動性，為香港債券市場發展增添新動能，進一步深化香港與內地金融市場的互聯互通，強化香港作為國際金融中心及全球離岸人民幣業務的樞紐地位。