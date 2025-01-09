港人做海外代購 疑被騙到緬甸詐騙園區 家屬盼泰國政府協助營救

內地演員王星日前傳出在泰緬邊境失聯消息，更疑似被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底詐騙園區，引起各方高度關注。中國駐泰國清邁總領事館表示高度重視事件並聯絡泰國有關部門後，王星數日內獲救並已返回泰國。近月再有港人疑由泰國被帶到緬甸的詐騙園區，其家屬昨到泰國駐港總領事館遞交請願信，要求泰國政府協助營救親人，領事館派員接信。有協助家屬前區議員指，已接獲6宗相關求助，期望特區政府向中央反映，以中國的外交影響力，促使泰國政府協助營救。

近月再有港人疑被騙到緬甸詐騙園區工作，其家屬昨指，家人約5個月前失蹤，其後收到疑似詐騙集團來電，要求50萬美元贖金，否則家人需要留下繼續工作，但他們無力負擔。家屬昨已將涉事家人的個人資料等交予泰國駐港總領事館，希望泰國當局提供協助。 協助受騙港人家屬的前區議員余德寶指，截至上月接獲6宗相關求助，指親人已失蹤2至6個月，疑被困詐騙園區，家屬早前已向入境處和警方求助，暫未有消息。他估計園區內至少有12名港人，大部分人被招聘到日本或台灣作代購工作，期間被要求到泰國取貨，抵泰後乘車「取件」，其後疑被送至緬甸詐騙園區。

他說，王星不足4日成功獲救，令港人家屬「有驚有喜」，希望泰國當局一視同仁，不要有「差別待遇」；又期望特區政府向中央反映，以中國的外交影響力，促使泰國政府協助營救。他又引述泰國駐港領事館副領事表示，該國政府會一視同仁對待遭綁架人士，提供協助。 保安局強調，高度重視有港人疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案；指2022年8月已成立專責小組協調跟進，自去年第二季開始，發現有關情況有死灰復燃的跡象，並收到零星求助個案。截至去年12月底，共接獲26宗涉及港人求助的個案，當中13人已回港，餘下13宗個案，人身自由報稱受到限制，但仍安全可與家人或小組聯絡。入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進，並已按當事人或家屬意願，提供適切可行協助。

泰國警方︰王星案主腦是中國犯罪團夥 至於王星獲救後接受泰國媒體採訪時表示，他是被電騙團夥利用泰國著名娛樂公司的頭銜欺騙赴泰從事表演工作，「過河後不知道已經到緬甸，直到被武裝人員押上車才意識到了別的國家。」之後，被要求剃頭及練習打字。 泰國警方透露，案件主腦是中國犯罪團夥，事件中無泰國人涉案；又指初步調查發現，王星是人口販賣的受害者，泰方將與中國大使館協調，預計他1至2天可返回中國。 就網傳園區收到200萬元贖金，才將王星交予泰國警方，內地媒體則引述一位曾幫助家屬從緬甸詐騙園區解救過多位中國人的知情者透露，據他了解，王星被困在緬甸一個小規模的電訊詐騙公司，因受到各方輿論壓力決定放人，200萬元贖金傳聞是假消息。