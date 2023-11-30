港人北上是正常 李家超：思考如何吸引本地消費

中港恢復通關後，北上消費港人與日俱增。行政長官李家超指出，香港與內地融合做得好，當然有很多人到內地，證明多年來的工作成功，不再是兩制排斥一國。他認為周末有很多港人到內地消費和度假，這種轉變屬正常，形容變幻才是永恆，要面對及處理，不應覺得每個周末有二十多萬人到內地便是輸出消費，而是仍有七百多萬市民在香港，「七百幾萬同二十幾萬，係97%同3%嘅比較」，應思考如何吸引本地消費。

李家超接受港台節目《政策盤點》時又說，香港的好或不好，政府責無旁貸，但市民的參與是讓這個共同家園變好或變壞的關鍵元素。例如由政府帶頭去做「香港夜繽紛」等活動，但真正有能力辦好一定是民間力量，所以不應該再着眼於多少人北上，如何「搞活」市場是大家的共同責任。

李家超就任便提出「以結果為目標」的施政理念，他強調是希望政府和社會團結。李家超︰「大家在立法會、媒體報道，這是否以結果為目標？這個文化很重要，整個社會都是這樣，就不會有噪音、不會有內耗，將所有力量盡量凝聚在達到目標上。」

另外，李家超說政府鼓勵生育，是希望未來的香港社會有家園的感覺。他又說想起自己成長時住在屋邨，同層的鄰居互相認識，鄰里守望相助，他希望地區治理也可以推動這一點。政府正積極「搶人才、搶企業」，李家超形容工作是刻不容緩，因全世界都在爭奪人才，若不認真、不積極、不主動，不覺得有危機感便會輸，並以乒乓球賽為例︰若人才不加入我隊，將來便在敵方隊伍出現，故須強化自己，例如施政報告提出將香港發展成為國際高等教育樞紐等。