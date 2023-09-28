港人北上消費趨多元化 享受休閒式購物 商戶針對港客喜愛食肆推優惠

自疫後通關，港人北上消費已成大趨勢。深圳市政府早前推出便利港人消費措施，鼓勵港人北上消費，為內地商戶帶來龐大商機。有內地商場表示，疫後港人消費習慣愈趨多元化，亦相信休閒式的購物體驗更受港人追捧；亦有商戶針對港客喜愛的食肆推出優惠。文：朱慧恩 圖：陳奕釗 深圳報道

位於深圳福田區的深業上城，除了大型購物中心，亦特設「戶外小鎮」供客人漫步打卡。深業商業管理有限公司董事長鍾革惠表示，近年粵港澳大灣區融合，吸引不少港人前來消費，大幅提升商場的營業額；亦觀察到疫情前後，港人的消費習慣及金額均變化不少。

鍾革惠指，以往港人在商場的人均消費約為千多二千元，現時消費5,000元的客人約佔五成，10,000元以內的佔兩成六，明顯較以往高。此外，港人的消費習慣亦由以往的飲食為主，到現時更為多元化，除了前來美容及跳舞，當地的攝影器材及運動用品亦大受港人歡迎。

