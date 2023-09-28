港人北上消費趨多元化 享受休閒式購物 商戶針對港客喜愛食肆推優惠

自疫後通關，港人北上消費已成大趨勢。深圳市政府早前推出便利港人消費措施，鼓勵港人北上消費，為內地商戶帶來龐大商機。有內地商場表示，疫後港人消費習慣愈趨多元化，亦相信休閒式的購物體驗更受港人追捧；亦有商戶針對港客喜愛的食肆推出優惠。文：朱慧恩 圖：陳奕釗 深圳報道
位於深圳福田區的深業上城，除了大型購物中心，亦特設「戶外小鎮」供客人漫步打卡。深業商業管理有限公司董事長鍾革惠表示，近年粵港澳大灣區融合，吸引不少港人前來消費，大幅提升商場的營業額；亦觀察到疫情前後，港人的消費習慣及金額均變化不少。
鍾革惠指，以往港人在商場的人均消費約為千多二千元，現時消費5,000元的客人約佔五成，10,000元以內的佔兩成六，明顯較以往高。此外，港人的消費習慣亦由以往的飲食為主，到現時更為多元化，除了前來美容及跳舞，當地的攝影器材及運動用品亦大受港人歡迎。
深圳商場疫後變化大更貼近年輕人
鍾革惠認為，經歷疫情三年，香港商業環境未有太大變化，深圳的則大大提升，不但更貼近年輕人所需，內容也更加豐富。她表示，香港商場「目的性」較強，但內地商場則能給予客人「鬆弛感」，既可以打卡拍照，也可以輕鬆看演出。中秋及十一國假期將至，她有信心可吸引更多港人，又透露目前商場內酒店的預訂率已達九成。
位於福田區的福田星河COCO Park，同樣是不少港人周末「鬆一鬆」的熱門去處。COCO Park總營運面積近80,000平方米，除零售及餐飲外，亦主打「公園情景式購物中心」的休閒式購物體驗。福田星河COCO Park專案總經理裴適表示，自4月起港客比例逐漸增加，8月暑假時港客的比例達20%，周末達20,000人次，消費主要集中餐飲及茶飲，人均消費約300至500元。
裴適表示，針對港客，除了將引入更多新的餐飲品牌外，亦會針對港人一貫喜愛的飲食品牌如「探魚」，推出專屬優惠。位於商場的福氣鮮活麵包，合夥人敖偉表示，會研發港人喜愛的口味的麵包，如咖喱魚蛋味的麵包。
電子支付在內地十分普遍，WeChat Pay HK宣布即日起至10月15日，與超過30間深圳商場合作，推出港人專屬獎賞，涵蓋餐飲、美容理髮及休閒娛樂等。此外，用戶還可以領取3張總值港幣10元的內地消費電子現金券。裴適相信，隨着愈來愈多港人習慣使用電子支付，更能感受其便捷，有利刺激顧客消費。