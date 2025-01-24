港人北上消費 注意食物衛生 諾如病毒傳播高峰期 小心預防免人傳人

港人假日北上消費成風，但近日北上要特別注意，因去年10月深圳爆發諾如病毒，感染個案較2023年同期有顯著上升。屯門亦有小學的遊學團到訪佛山及廣州後爆發急性腸胃炎，有26名學童陸續出現嘔吐、腹瀉、肚痛及發燒等徵狀。香港去年亦有幼兒中心爆發手足口病，患者並對由腸病毒71型引致的呈陽性反應，因而需要暫停服務進行徹底清潔消毒，市民及家長都應該小心。 根據深圳市衛生健康委員會的資料，每年10月至次年3月於廣東省都是諾如病毒感染性腹瀉的流行季節，特別是人群聚集的場所，如學校、商場、遊戲場地、安老院舍等，更是容易感染病毒，無論任何年齡，都有機會受諾如病毒感染。

病毒傳播力強 感不適盡快求醫 家庭醫生陳曉熹醫生指，諾如病毒的感染性極強，只需極少量病毒便會讓人中招，而受感染後患者的嘔吐物和排泄物中往往會含有大量病毒，從而形成新的傳播鏈。諾如病毒的傳播途徑極廣，如進食或飲用受病毒污染的食物或飲品；接觸患者的糞便或嘔吐物；接觸受病毒污染的物品，或是攝入患者嘔吐時的帶病毒噴沫等等的途徑都會受感染。受感染的症狀主要包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，亦會有輕微發燒及不適等，當中受感染兒童主要會出現嘔吐等症狀，而成人則以腹瀉為主，可服用蒙脫石散粉末以舒緩腸道不適症狀，大部分患者症狀一般會在數天內有改善。

注意衛生勤洗手 避免進食未熟透食物 市民平日要注意衛生，特別在吃飯、煮飯前及如廁後，都必須徹底洗淨雙手，可用梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，再用抹手紙或乾手機吹乾，以避免受病毒感染。如需清理嘔吐物或糞便時，須配戴手套及外科口罩，並於清理完後再徹底洗手。如需烹調食物應注意揀選安全的食材，並要分開生熟食物，將食材洗淨並徹底煮熟（特別是海產）後方可進食。食水亦要徹底煮沸後方可飲用，如要喝凍飲，應避免飲用來歷不明冰塊調製的飲品。如受了病毒感染的人便不能接觸食物，以免食物受污染，亦不應照顧其他人，避免將病毒傳給其他沒有受了病毒感染的人。

特別農曆新年將至，是港人外遊高峰期，如計劃出外旅遊或回鄉拜年，最好帶備預防藥物，如止痛退燒藥物、蒙脫石散粉末（止瀉）等，一但身體有不適可及時服用，以舒緩不適症狀。當然，如情況嚴重，便應立即求醫。 平日應保持室內空氣流通，以及保持排水系統正常運作，如需處理患者的嘔吐物或排泄物，除要戴手套及外科口罩，以免直接接觸污染物外。亦需按照指引使用1：49稀釋家用漂白水進行清理，並於清理後徹底洗手。至於平日亦可時用1：49稀釋家用漂白水清理家居，待約半小時後用清水抹或洗乾淨，同樣可降低病毒傳播的機會。