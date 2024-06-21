港人去年放28日假 僅次法國 全球僅香港超額多放兩日

打工仔都渴望可以放假「唞唞氣」。旅遊預訂平台Expedia發表新一份《假期貧乏研究報告》，報告顯示港人去年平均放假28日，僅次法國，屬全球第二多。另外，數字亦顯示，全球各受訪地區的在職人士普遍未有用盡假期，唯獨香港人去年放假日數平均超出僱主所分配的日數，多放兩日。

在放假日數方面，港人去年平均放假日數為28日，位列第二，僅次於法國。此外，全球各受訪地區的在職人士普遍未有用盡假期，唯獨香港人去年放假日數平均超出僱主所分配的日數，多放兩日。相反未放足假的榜首是日本，剩下7日假；澳洲及新西蘭均放剩3日，並列第二。

《假期貧乏研究報告》分析全球各地在職人士的假期趨勢，研究透過網上平台訪問了北美洲、南美洲、歐洲及亞太區共11,580 位受訪者。最新的數據顯示，香港在職人士的假期貧乏感、即「假期不足的感覺」由去年的61%下降至57%，位列第8位，情況有所改善，並較全球平均值低。至於位列首三位的分別是德國(84%)、法國(69%)及美國(65%)。

Z世代假期貧乏感最高

報告同時亦揭示，各年齡層在解讀和享受假期上的明顯差異。報告指，Z世代的假期貧乏感比任何其他世代都高。在千禧世代和X世代約有六成受訪者覺得假期不足，惟Z世代則有多達75%人表示假期不足。

雖然超過一半的Z世代在職人士(56%)每三個月至少放一次假，甚至有29%的人每月都會放假，但只有36%的人在最近的假期中選擇外遊。有24%的Z世代在職人士表示對上一次假期留在家中度過。反觀，在千禧世代中有46%的人利用最近的假期外遊，調查結果亦反映出他們的假期貧乏感較低。

Expedia Group全球品牌公共關係主管Melanie Fish表示，Z世代在職人士平均每年休假時間達到37日，遠超過千禧世代的27日和X世代的23日，但Z世代表達出更強烈的假期貧乏感。Z世代有必要學習如何更有效地利用和享受休假時間，以恢復身心健康。

