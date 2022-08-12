港人口按年跌1.6% 逾11.3萬香港居民移出

近年社會對本港「移民潮」討論不絕，最新數據發現本港人口為729.16萬人，較去年同期下跌1.6%，「淨移出」居民約11.3萬。政府發言人強調，本港居民在離境時毋須申報外遊目的，因此沒有港人移居外地的直接統計數字，而「淨遷移」涵蓋因工作、讀書和移民等各種目的進出香港。發言人又指，目前因疫情和防疫要求影響人才流入。有學者認為港人離開涉多項因素，包括政治環境及多個國家放寬移民政策等，預料情況或持續一兩年。另外，正就10月發表施政報告作諮詢的特首李家超預告，將推出措施發展創科，並會向全球「搶」人才。
政府統計處昨公布，本港今年年中人口為729.16萬人，較去年同期的741.31萬人減少12.15萬人，跌幅為1.6%。人口下跌由自然減少及香港居民淨移出組成，期間有61,600人死亡、35,100人出生，即出現26,500人的自然減少；同期若不計約18,300持單程來港人士，淨移出的香港居民為113,200人。
疫情影響人才流入
政府發言人解釋，疫情下的關口管制和檢疫措施，令跨境行程受到嚴重影響，包括單程證持有人和外傭工等的移入香港人數繼續處於低水平，在外港人或選擇暫時在外地居留或未能返港。當局相信，疫情和相關防疫要求影響人才流入；當隔離和社交距離措施放寬後，有關問題或得到解決；政府會繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進粵港澳大灣區內人才流動。發言人重申，香港作為國際城市，人口流動性一直很高；而過去10年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。
學者：移出趨勢或持續一兩年
港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝相信，港人選擇離開，或考慮事業、居住環境，甚至對國安法的憂慮，還有多個國家放寬移民政策等因素，並預料趨勢會持續多一至兩年，而離開的以大學畢業生和專業人士居多，故對香港整個人口資本有負面影響。人力資源顧問周綺萍亦指，近年移民者不乏高層和年輕人，預計疫情結束、經濟反彈時，勞動力缺失問題便會浮現，建議企業通過內部晉升挽留人才。行政長官李家超昨提到，有意見指本港現應著力發展創新和科技事業，同時把握時機吸引全球頂尖人才匯聚香港，要「搶」人才。他稱很認同有關意見，將在施政報告提出想法和措施。