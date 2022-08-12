港人口按年跌1.6% 逾11.3萬香港居民移出

近年社會對本港「移民潮」討論不絕，最新數據發現本港人口為729.16萬人，較去年同期下跌1.6%，「淨移出」居民約11.3萬。政府發言人強調，本港居民在離境時毋須申報外遊目的，因此沒有港人移居外地的直接統計數字，而「淨遷移」涵蓋因工作、讀書和移民等各種目的進出香港。發言人又指，目前因疫情和防疫要求影響人才流入。有學者認為港人離開涉多項因素，包括政治環境及多個國家放寬移民政策等，預料情況或持續一兩年。另外，正就10月發表施政報告作諮詢的特首李家超預告，將推出措施發展創科，並會向全球「搶」人才。

政府統計處昨公布，本港今年年中人口為729.16萬人，較去年同期的741.31萬人減少12.15萬人，跌幅為1.6%。人口下跌由自然減少及香港居民淨移出組成，期間有61,600人死亡、35,100人出生，即出現26,500人的自然減少；同期若不計約18,300持單程來港人士，淨移出的香港居民為113,200人。

疫情影響人才流入

政府發言人解釋，疫情下的關口管制和檢疫措施，令跨境行程受到嚴重影響，包括單程證持有人和外傭工等的移入香港人數繼續處於低水平，在外港人或選擇暫時在外地居留或未能返港。當局相信，疫情和相關防疫要求影響人才流入；當隔離和社交距離措施放寬後，有關問題或得到解決；政府會繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進粵港澳大灣區內人才流動。發言人重申，香港作為國際城市，人口流動性一直很高；而過去10年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。