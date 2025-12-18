港人夫婦日本租車偷闖賽車場飄移 錄音片段踢爆遭永久黑名單

不少港人到日本旅遊時會選擇租車自駕。近日，一間由港人經營並與當地跑車界合作的租車公司在社交平台披露，一對港人夫婦於自駕期間涉及嚴重違規。事件原本因客人投訴車輛故障而起，但公司翻查行車紀錄後發現，該夫婦曾駛入賽車場範圍進行飄移及高速駕駛，明顯違反租賃條款。公司強調此舉對交通安全構成重大風險，已根據合約向客人收取維修費用，並將二人列入永久黑名單。

據租車公司的公告稱，涉事夫婦原本預訂的「豐田86」因系統問題未能交付，公司改以日產「Fairlady」跑車作補償。至行程第三日，客人反映車輛後輪出現異常聲音，公司基於安全考慮即時要求停車檢查，並從東京及成田派出支援車隊到山區協助，現場提供飲品、食物及安排代用車接載；公司強調，這屬額外支援服務，並非一般租車公司的責任。