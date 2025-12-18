港人夫婦日本租車偷闖賽車場飄移 錄音片段踢爆遭永久黑名單

不少港人到日本旅遊時會選擇租車自駕。近日，一間由港人經營並與當地跑車界合作的租車公司在社交平台披露，一對港人夫婦於自駕期間涉及嚴重違規。事件原本因客人投訴車輛故障而起，但公司翻查行車紀錄後發現，該夫婦曾駛入賽車場範圍進行飄移及高速駕駛，明顯違反租賃條款。公司強調此舉對交通安全構成重大風險，已根據合約向客人收取維修費用，並將二人列入永久黑名單。
據租車公司的公告稱，涉事夫婦原本預訂的「豐田86」因系統問題未能交付，公司改以日產「Fairlady」跑車作補償。至行程第三日，客人反映車輛後輪出現異常聲音，公司基於安全考慮即時要求停車檢查，並從東京及成田派出支援車隊到山區協助，現場提供飲品、食物及安排代用車接載；公司強調，這屬額外支援服務，並非一般租車公司的責任。
夫婦要求「嚴正徹查」揭曾駛入賽車場
跑車拖返車房後，專業技師檢查發現手掣因長時間摩擦而被強行磨蝕，最終變形解體。租車公司指出，這類損毀僅會在「手掣未完全放下仍持續行駛」的情況下出現，屬明顯操作不當；由於保險條款已清楚列明不涵蓋此類事故，遂向客人追討維修費及部分支援成本。對檢查結果，夫婦表示不滿，並在門市向職員作出無根據指控。公司因應其要求「嚴正徹查」，負責人親自到車房調取行車紀錄，揭示夫婦在事發當日曾駛入Fuji Speedway賽車場封閉區域，進行飄移及高速駕駛。
租車公司：行車錄音證據確鑿
公司指出，車內錄音清楚顯示客人承認損毀源於自身操作。行車紀錄片段亦證據確鑿，畫面中可見車輛在賽道飄移。港男在完成動作後直言「剛剛那一下太厲害了，完全失去了traction」，港女則回應「好彩冇反車，有臭油味呀」；港男解釋為燒胎所致，港女更提醒「唔好話畀租車負責人聽」。在等待救援期間，二人對話進一步顯示隱瞞意圖。港男質疑「唔知關唔關甩尾事」，並擔心對話或行為被錄下；港女更直言「死都唔好認，轉個圈嗻喎」。
租車公司強調，檢查結果顯示問題並非源於車輛本身，而是客人刻意違規所致。公司指出，業務建立在信任基礎上，但事件涉及高風險駕駛及刻意隱瞞，屬不可接受。經綜合考慮後，公司已依合約收取額外維修費及支援成本，並決定將該對夫婦列入永久黑名單。