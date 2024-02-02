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2024-02-02 04:30:41
日報

港人抑鬱指數創新高 調查指男性及青年較嚴重

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抑鬱指數

調查發現港人抑鬱指數再創新高；左一為黎守信、右一為黃敏信。 (機構提供)

生活節奏急速的港人心理健康備受關注，有調查發現港人抑鬱指數再創新高，壓力主要源自工作、家庭等，並指男性和青年尤為嚴重，形容情況令人擔心。負責調查的組織建議，政府長遠應聯同各界制定精神健康政策，並推出針對男性的相應服務，讓他們認識情緒需要和提升求助動機。

香港心理衛生會去年以問卷形式訪問2,904人，發現港人抑鬱指數是2012年的調查以來的新高，形容情況屬歷年以來最令人擔心。結果顯示，男性組群的抑鬱指數較女性高，他們比女性較不願意尋求專業人士協助，主要原因包括「相信自己有能力應付」、「生活忙碌」和「擔心費用昂貴」等。

各年齡群壓力來源有別

若以年齡組別劃分，調查發現18至24歲的一群抑鬱指數較高，當中近四成四受中度至重度抑鬱情緒影響，比例遠超其他年齡群。不同年齡群的受訪者壓力來源都有不同，18至24歲人士主要擔心學業問題，25至34歲人士則對工作情況感到壓力，而35至54歲和55歲或以上人士，壓力來源則分別主要是家庭和健康。

結果亦顯示，大部分受訪者都會找朋友和家人傾訴來處理壓力，組織認為可見他們較願意向身邊人求助，因此裝備足夠的精神健康知識，有助辨識和察覺身邊人需要。今次調查同時發現，近兩成半受訪者出現重度失眠，由於抑鬱、焦慮與睡眠困擾的關連性強，組織建議市民應從不同角度了解和處理自己的精神健康狀況。

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倡政府訂長遠精神健康政策

精神科專科醫生黎守信表示，抑鬱症患者不只會有抑鬱情緒，還會在情緒、思想、身體和社會適應等出現各種徵狀，例如失去對慣常喜好的樂趣、產生負面思想甚至自殺念頭等，嚴重更會影響身體健康和思維衰退。他認為，治療抑鬱症需要從生理、心理和環境三方面入手，及早診斷和治療有助提高治療效果。

香港心理衛生會助理總幹事黃敏信建議，政府應聯同各界制定長遠精神健康政策，鼓勵在學校課程加入心理健康教育，以及提供更多常設資源提升青年認識，如情緒體驗館等。他又指，政府應針對特定組群推出相應服務，如網上輔導和自學課程讓男士認識情緒需要等。至於身邊人，黃敏信認為可從睡眠情況入手，推動當事人接受初步評估，以及主動認識心理健康資訊，並多留意身邊人情緒健康。

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