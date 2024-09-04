港人日本自駕遊超速50公里被拒入境　禤國全料事主至少3至5年不能入境

不少港人到日本旅行會選擇自駕遊，不過要留意當地交通規則。有網民最近在社交網站發文表示，有港人疑在日本自駕遊時超速50公里，導致被拒入境。東瀛遊執行董事禤國全預計事主至少3至5年無法入境日本。

超速50公里被拒入境

網民稱在日本擔任司機，在機場等候接載來自香港的一家4口乘客時，等了他們2小時，原來對方被出入境人員扣留問話。男事主更被拒入境，原因是上一次到日本自駕遊時超速50公里，有罰款紀錄，日本入國管理局獲通知拒絕入境。網民透露事主曾要求他進入禁區，指「你同我搞掂佢，我用咗咁多錢預約餐廳，日本有咩權唔畀我入境？」雖然只有男事主被拒入境，但最終一家4口均一起回港，指會從旅遊保險索償。