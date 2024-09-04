港人日本自駕遊超速50公里被拒入境　禤國全料事主至少3至5年不能入境

不少港人到日本旅行會選擇自駕遊，不過要留意當地交通規則。有網民最近在社交網站發文表示，有港人疑在日本自駕遊時超速50公里，導致被拒入境。東瀛遊執行董事禤國全預計事主至少3至5年無法入境日本。
超速50公里被拒入境
網民稱在日本擔任司機，在機場等候接載來自香港的一家4口乘客時，等了他們2小時，原來對方被出入境人員扣留問話。男事主更被拒入境，原因是上一次到日本自駕遊時超速50公里，有罰款紀錄，日本入國管理局獲通知拒絕入境。網民透露事主曾要求他進入禁區，指「你同我搞掂佢，我用咗咁多錢預約餐廳，日本有咩權唔畀我入境？」雖然只有男事主被拒入境，但最終一家4口均一起回港，指會從旅遊保險索償。
該名在日本任職司機的網民表示，大家以為持有國際牌不會被扣分及停牌，便任意妄為。他今早在電台節目上解釋，在日本超速30公里便會被即時扣6分及停牌，相關違例紀錄已構成危險駕駛，會留有案底，甚至會有達10萬日圓（約5,372港元）的罰款。如違反相關條例，基本上3年內不可從事專業司機。
東瀛遊執行董事禤國全出席同一電台節目稱，預料事主至少3至5年無法入境日本，不過日本方面不會公布相關規則。禤國全指在日本超速15至30公里已經須罰款，強調到任何國家都應該守法。他指事主今次超速50公里不但危險，更是誇張，日本官方應將相關人士列為不受歡迎的人士。不過，禤國全指未曾遇過類似事件，但曾遇過有個案虛報刑事紀錄，而被拒絕入境。